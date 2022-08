Los malos gestos de Mbappé fueron protagonistas en la goleada del PSG a Montpellier

El PSG volvió a golear en la segunda jornada de la Ligue 1, esta vez su víctima fue el Montpellier a quienes le endosaron un contundente 5-2. Neymar en dos ocasiones, Renato Sanches, un autogol y Kylian Mbappé quien reventó la malla por primera ocasión en la temporada, además de fallar un penal y pasarse todo el encuetro con malos gestos, incluyendo reclamos a Vitinha y la no celebración de su gol.

El enojo más claro de la noche por parte de Kylian Mbappé se dio contra su compañero Vitinha decidió no jugar el balón con el crack francés. Razón por la que el astro francés decidió de mala manera no seguir la jugada. La jugada se dio al final de la primera etapa, con los parisinos comandando 2-0 al marcador; Vitinha trasladaba la bola por la derecha y Mbappé le hizo señas de que se la diera.

Ante esta realidad, el portugués fue direccionando el ataque hacia la izquierda para que el francés se quejara con su mano y decidiera no acompañar la jugada de su equipo.

Penal fallado por Mbappé y penal convertido por Neymar

La aplanadora del PSG

Fue así como el brasileño Neymar lideró con un doblete la nueva goleada del París Saint-Germain, que se afianzó al frente de la clasificación de la Liga francesa, tras imponerse a un Montpellier que nada pudo hacer. Por ahora hay números esperanzadores y hay que incluir un segundo aire que está viviendo el astro brasileño que llegó muy cuestionado y en la cuerda floja con el PSG.

