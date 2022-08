Manchester United protagoniza ridículo histórico al ser goleado ante el Brentford y cae al fondo de la tabla

El Manchester United no levanta cabeza y ha sufrido su segunda derrota consecutiva en la Premier League. Esta vez cayó goleado y humillado ante el Brentford, un equipo que apenas juega su segunda temporada en toda la historia dentro de la máxima categoría del fútbol inglés. El DT holandés, Erik Ten Haag, observa como esta goleada frente al Brentford deja el inicio de su proyecto con más dudas que certezas.

Futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo, Christian Eriksen o Bruno Fernandes, nada pudieron hacer y solo les quedó observar un 4-0 en 35 minutos que desató un increíble error de David de Gea.

No fue un accidente el 1-2 contra el Brighton de hace una semana en Old Trafford. Tampoco fue una casualidad el declive del equipo en el tramo final del pasado ejercicio. No hay ni un solo aspecto que reconozca al actual Manchester United con su historia. Ni rastro. Tampoco de su capacidad millonaria, por más inversión que haya hecho en el último mercado, reseñó la agencia EFE.

February 1938 ➡ August 2022



We've waited a long time for a win over United#BrentfordFC #BREMUN pic.twitter.com/5Fp9TdEDiG — Brentford FC (@BrentfordFC) August 13, 2022

Descalabro del Manchester United

La derrota del Manchester United fue un descalabro total y así lo reflejaron los rostros de impotencia, frustración o desesperación que delatan una situación que no se sabe si tendrá solución a corto plazo, incluyendo un Cristiano Ronaldo que ya lo avisaba y por eso quería irse. Para mayor preocupación ya el próximo lunes ya asoma el Liverpool.

El primer gol enfoca a David de Gea. Su grave error lo señala como el culpable del 1-0, que se le coló por debajo de su estirada cuando era una parada fácil. Hasta Dasilva, el lanzador del derechazo desde fuera del área, le sorprendió tal éxito. Era el minuto 10.

¿Qué acaba de hacer De Gea?🥲

pic.twitter.com/TArRT6ecQa — DUX Gaming (@TeamDUXGaming) August 13, 2022

Pero el 2-0 también propone al portero entre los responsables, por una salida de balón impropia de tal categoría, muy forzada, aún dentro del área -y de espaldas-, para Eriksen, al que le birló la pelota Jensen para batir a un guardameta vencido.

Goleada en puerta del Manchester United

La defensa del Manchester United se mostró el día de hoy como una verdadera caricatura, un hecho preocupante ante un equipo modesto contra quien no caían desde 1938. En ese sentido Lisandro Martínez, flamante fichaje por el que pagó 67 millones de euros, no lo señaló Ten Haag con su sustitución al descanso (también cambió al intermedio a Luke Shaw y Fred), sino el 3-0, cuando su nula contundencia en la pugna por el remate con Mee lo puso en evidencia, después de un saque de esquina al segundo palo que remató el defensa en el primero. Febrero de 1938: Brentford 2-0 Manchester United por la FA Cup. La última vez que las Abejas vencieron al rival al que hoy están goleando… pic.twitter.com/1dTnN2555W— SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2022

La cuarta caída de la portería del Manchester United vendría de un ataque propio, del despeje dirigido por Jensen desde su área para la carrera de Toney, que, ya en el otro campo, de primeras, divisó la carrera de Mbeumo, más rápido, más fuerte, más firme que Luke Shaw, para batir de nuevo a De Gea para completar la vorágine que retrató cuál es el momento del equipo de Manchester y Ten Haag, desbordado ante la secuencia de sucesos. ¡¡BRENTFORD 4-0 MANCHESTER UNITED!!

¡¡EN 35 MINUTOS DE PARTIDO!!

ESTO ES UN ESCÁNDALO.#BREMUN 4-0 #PremierLeague pic.twitter.com/Iumt1U5bqn— AnaDeportes (@Ana_deportes) August 13, 2022

Cristiano Ronaldo sin marcar diferencia

Cristiano Ronaldo no marcaría diferencia, tuvo dos oportunidades de cabeza en la segunda mitad, las cuáles no pudo capitalizar. Quizás lo más relevante para el portugués es finalmente tener la razón de no confiar en un proyecto que se muestra muy indefenso.

Ni Bruno Fernandes ni Eriksen ni Rashford ni Jadon Sancho, ni después Anthony Elanga, aunque ya salió cuando el partido estaba perdido, cuando la tormenta ya había arrasado en el primer tiempo al United, que no recibió más castigo después por un par de intervenciones de De Gea que igual no se pudo reponer a la sombra de sus dos primeros errores. Hasta los momentos los “Diablos Rojos”, distan mucho de su apodo y en dos jornadas se encuentran en el abismo de la tabla de posiciones.

También te puede interesar

. La leyenda del Manchester United Ryan Giggs en juicio por violencia contra su exesposa y extorsión con un video íntimo

. No quiere a Cristiano Ronaldo por “viejo”: el curioso video de Florentino Pérez cerrándole las puertas del Real Madrid a CR7

. Sigue la novela de Cristiano Ronaldo y esta vez su agente toca las puertas del Sporting Lisboa