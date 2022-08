Danna Paola rompe récord de streamings con XT4S1S

Luego del estreno del sencillo de su nuevo álbum musical, XT4S1S, Danna Paola obtuvo un impresionante récord streamings que han comenzado a impulsar su carrera.

En México, en menos de 24 horas, la cantante de 27 años recibió más de 375 mil reproducciones en Spotify, lo cual ubicó a su tema pop como el más popular del momento superando a los de otros artistas como Belinda, Kenia Os y Paty Cantú.

Luego de arrancar en la posición 33 del ranking nacional de la plataforma musical, el tema compuesto por la también actriz y su novio Alex Hoyer se disparó hasta lograr la mejor posición alcanzada con relación a los cinco álbumes anteriores que ha grabado la mexicana.

Por ello, Danna Paola les agradeció a sus fans todo su apoyo para que uno de sus temas haya transcendido hasta alcanzar el nivel de otros exponentes como J Balvin y Bad Bunny.

“Aprendí que a veces es más importante sentir en alma y en los huesos la música que estás creando, que siempre andar en búsqueda del ‘hit’. Las canciones son un hit cuando conectas con ellas de verdad. Estoy muy orgullosa de esta canción y saber en el alma que está hecha con todo el amor y cómo dice su nombre, con todo el éxtasis que me genera crear música”, señaló la intérprete en su cuenta de Instagram.

Adorada por sus fans

Llama la atención que en cuanto los fans de Danna Paola se enteraron que por primera vez se presentaría en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el próximo 16 de noviembre, en tan solo 10 minutos agotaron las localidades disponibles en preventa.

“No tengo palabras, se los juro. Sold out en preventa de mi primer Auditorio Nacional… ¿Es enserio? Se los juro que no me lo esperaba. Me encanta que la vida me sorprenda, que mi carrera me siga sorprendiendo. Se los juro que es una bendición super grande y se los agradezco muchísimo, les juro que van a vivir el mejor show de su vida”, indicó la cantante en otro video de la plataforma TikTok.

Lo cierto es que desde que Danna Paola Rivera Munguía irrumpió en la industria del entretenimiento a través de la actuación, no ha dejado buscar una evolución artística tanto en México como el extranjero, pues hace casi cuatro de años trabajó en España en una serie televisión. Sin embargo, insiste en trascender en la música.

