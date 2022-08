Durante un concierto Lady Gaga pide a sus fans que alcen la voz en la lucha por el derecho al aborto

Lady Gaga ha llamado a sus seguidores a alzar la voz contra la sentencia antiabortista de Estados Unidos y ha prometido seguir luchando en pro de que sea un derecho. La estrella del pop criticó abiertamente la anulación de la sentencia Roe v. Wade por parte del Tribunal Supremo, que había otorgado a las mujeres el derecho constitucional a la interrupción del embarazo, por lo que a principios de esta semana hizo una pausa en su concierto en Washington D.C. para dedicar su tema “The edge of glory” a todos los afectados.

“Me gustaría dedicar esta canción a todas las mujeres de Estados Unidos. Para todas las mujeres que ahora tienen que preocuparse por su cuerpo si quedan embarazadas. Rezo para que este país se manifieste, para que nos mantengamos unidos y para que no nos detengamos hasta que sea un derecho. Sólo tienen que seguir creyendo que todo va a salir bien”, dijo la artista estadounidense, quien al final de la canción añadió: “No quería ser deprimente, pero hay algunas cosas que son más importantes que el mundo del espectáculo”.

Lady Gaga ya había hablado de la ocasión en que quedó embarazada tras ser agredida sexualmente por un productor musical cuando tenía sólo 19 años. Admitió que sentía que estaba “viviendo una gran mentira” al no hablar de su experiencia, así que cuando por fin logró contarlo, se sintió mucho más “cómoda”.

En una plática con Deadline, la ganadora del Grammy dijo: “Creo que para mí fue un proceso de curación porque estoy en el ojo público regularmente. Cuando salieron a la luz las cosas por las que estaba pasando, estaba en el ojo público con mucha frecuencia y me seguían todo el tiempo”.

Y añadió: ”Realmente sentía que estaba viviendo una gran mentira al no compartir lo que estaba viviendo. Y en realidad me ayudó hablar de mis experiencias vitales porque entonces mis fans -o la gente que me seguía, la gente a la que le gustaba mi música- conocían mi lado humano. Me sentía más cómoda en el mundo. Es como vivir honestamente”.

En ese entonces la cantante admitió también que vivir de acuerdo a sus propios valores y de forma honesta le ha ayudado a no sentirse como una “impostora” y a saber que “soy única y verdaderamente yo misma, con heridas y todo”. Ella habló del abuso sexual que sufrió por parte de un productor en el primer episodio de la serie de Oprah Winfrey y el Príncipe Harry en Apple TV+, “The me you can’t see”.

“Tenía 19 años, estaba trabajando y un productor me dijo que me quitara la ropa. Yo le respondí que no y me fui. Me dijeron que iban a quemar toda mi música y no pararon. No pararon de preguntarme y me quedé helada. Ni siquiera me acuerdo. No voy a decir su nombre. Entiendo este movimiento Me Too y entiendo que la gente se sienta realmente cómoda con esto, pero yo no. No quiero volver a enfrentarme a esa persona”, reveló.

La cantante dijo entonces que, años más tarde, un médico le aconsejó que acudiera a un psiquiatra por su dolor crónico, lo que la llevó a ser diagnosticada de Trastorno de estrés postraumático -TEPT-, derivado de la experiencia.

