Madonna presume ante Jimmy Fallon sus carillas de oro para ocultar sus “feos” dientes

Madonna, quien desde hace un tiempo suele llevar ostentosas joyas sobre sus dientes, reveló por fin por qué decidió cambiar su look por unas carillas personalizadas para su boca, admitiendo que le preocupa que ésta no se vea estética.

Durante una aparición en el programa de televisión “The Tonight Show starring Jimmy Fallon” la reina de pop mostró su última pieza de oro, diciendo al presentador: “Acabo de recibir estas nuevas carillas y si empiezo a cecear dímelo”. Jimmy respondió: “¡Oh, son preciosas! Me encantan”.

La cantante explicó que había mandado hacer las nuevas carillas como un regalo de cumpleaños especial para ella misma, ya que se prepara para cumplir 64 años el próximo 16 de agosto. “Son mis ‘carillas de cumpleaños’. Casi es mi cumpleaños, así que me he comprado un par de ellas”.

Madonna aseguró a Jimmy que lleva joyas en la boca desde hace “décadas” y explicó la razón por la que se cubre los dientes. “La gente tiene un problema con mis carillas, no sé por qué… Simplemente me gusta cómo se ven -es una joya bucal- y tengo unos dientes muy feos“. Durante la entrevista la cantante estuvo preocupada por si su último accesorio le provocaba un ceceo, por lo que prefirió quitárselo antes de que el presentador la detuviera, diciendo: “¡No, no lo hagas! Déjalo, ¡queda muy bien!”

También te puede interesar:

-Madonna hace historia con sus nominaciones en los MTV Video Music Awards

-Madonna besa a Tokischa durante el concierto con motivo del Orgullo de Nueva York