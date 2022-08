Mujer se somete a una cirugía estética para quitarse la papada, el resultado es terrible

Cada vez es más común que tanto hombres como mujeres apuestan por una cirugía estética para verse mejor, unos optan por quitarse unos kilos de más, otros más por ponerse implantes o en el caso de una mujer de Inglaterra por querer desaparecer su papada.

Jayne Bowman es el nombre de la mujer que sufrió la peor experiencia cuando se sometió a un procedimiento para quitarse la grasa que tenía de más en la parte baja del rostro. Y es que el resultado la llevó a la protagonista de esta historia que ya es conocida en el mundo a denunciar lo que vivió para el diario The Sun.

“Ojalá todavía tuviera el cuello caído; era mejor que lo que me quedó. Este tratamiento de belleza fallido me ha dejado en agonía”, mencionó la víctima de la presunta negligencia.

“Ya no quiero salir a la calle. Soy una reclusa porque no quiero que la gente vea mis horribles cicatrices. Se ven tan feas, estoy tan enojada”, añadió sobre los problemas que ha tenido que enfrentar con su nueva apariencia, pues reconoció que no ha podido salir a la calle por el miedo de lo que la gente le pueda decir.

The horrific incident happened with Jayne Bowman from the UKhttps://t.co/0ImOCV9NO7 — IndiaToday (@IndiaToday) August 10, 2022

Al ser cuestionada sobre el procedimiento de plasma de fibroblastos, reconoció que “fue tan doloroso, ardía como el infierno. Le dije a la terapeuta que estaba en agonía, pero ella no pareció molestarse, me dijo que tenía que continuar o no funcionaría”.

Intentó ponerse cremas pero lo que parecía ser una solución concluyó en algo peor, pues su cuello se llenó de puntos rojos, por lo que se dice que parece un pollo y eso no le da el valor de salir en público.

Te puede interesar:

Mujer se somete a triple cirugía estética, entra en coma y muere

Acusada una mujer latina de Miami de utilizar habitaciones de hotel en un centro de cirugía estética