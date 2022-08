Conoce a Mystique: La sensual luchadora mexicana que dejó el cuadrilátero para ganar miles de dólares en Only Fans [Fotos]

La sensual luchadora mexicana conocida como Mystique, o también llamada la “Ninja de ojos bellos” impresionó a todo México al dominar el ring del Consejo Mundial de Lucha Libre pero la mayor sorpresa para sus fans fue cuando anunció que se dedicaría a subir contenido exclusivo en su Only Fans, dejando a un lado las luchas.

No sería el primer caso de una deportista que deja su disciplina para dedicarse a tiempo completo a su Only Fans. La plataforma ha ganado mucha popularidad estos últimos años por los grandes ingresos que pueden llegar a generar los que ofrecen contenido exclusivo.

Por tal motivo, muchas atletas, que cuentan con una gran cantidad de fans aprovechan la situación para crearse una cuenta en Only Fans y así, complacer a sus seguidores a cambio de una suscripción mensual, que en el caso de Mystique es de $20 dólares al mes.

¿Quién es Mystique y por qué cambió la lucha libre por el Only Fans?

La popular “Ninja de los ojos bellos” además de luchadora es dentista graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde muy joven se interesó por la lucha libre mexicana.

Influenciada por personajes de la lucha libre como Artura Berinstain, Skayde, Hombre Bala, Shocker y Demus 3:16 y tuvo su primera experiencia en el cuadrilátero en el Stardom Dojo en Japón y de allí su apodo de la ‘Ninja de los ojos bellos’. View this post on Instagram A post shared by Mystique Luchadora CMLL (@mystique_luchadoracmll)

Poco a poco, por su belleza y su buena forma de luchar fue ganándose el cariño del público pero las pocas garantías económicas del deporte que practica la obligaron a hacer una pausa para dedicarse a su profesión como odontóloga.

Finalmente su gran club de fans la motivó a abrirse una cuenta en Only Fans para generar ganancias adicionales y mantener a todos sus seguidores contentos con su contenido exclusivo.