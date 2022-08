Demócratas con problemas en Texas: Beto O’Rourke no logra avanzar ante Greg Abbott, pero latinos lo apoyan

La popularidad del gobernador republicano en Texas, Greg Abbott, se mantiene intacta camino a la reelección, dejando a su contrincante demócrata Beto O’Rourke siete puntos porcentuales atrás, aunque entre latinos el segundo tiene mayor respaldo.

Así lo revela una encuesta del Dallas Morning News-Universidad de Texas, la cual reporta 46% de ventaja para Abbott entre posibles votantes contra el 39% para O’Rourke. El respaldo al republicano se ha mantenido desde mayo.

Sin embargo, al separar por grupos étnicos y razas, los latinos apoyan más al demócrata con 45% sobre el 38% que prefiere a Abbott.

También los votantes de raza negra apoyan, incluso con mayor rango que los latinos, al demócrata O’Rourke con 66% contra 21% para Abbott, quien es respaldado ampliamente por votantes blancos con un 57%.

A la pregunta sobre si O’Rourke mantendría sus promesas de campaña en caso de ganar la elección, el 55% de los latinos confía ampliamente en que sí o que al menos cumpliría gran parte de las mismas. Eso contra el 48% para Abbott.

La contienda por fiscal general coloca un empate técnico entre el republicano Ken Paxton y la demócrata Rochelle Garza con 34% para el primero y el 32% para la segunda, considerando los puntos porcentuales de margen de error del sondeo.

Entre los latinos, Garza se impone con 37% contra el 28% para Paxton, quien ha liderado varias batallas en tribunales contra políticas migratorias del presidente Joe Biden.

Sobre la contienda para el Congreso, el 50% de los encuestados votaría por los republicanos, contra el 48% para los demócratas.

El 55% de los votantes latinos dijo que apoyaría a los demócratas hacia el Congreso, mientras el 43% daría su voto a los republicanos.

Estos votantes también mantienen su respaldo al presidente Biden con un 44% a su favor, contra el 34% de apoyo a Donald Trump, pero el segundo tiene mayor porcentaje de intención de voto de electores en general con 45% contra el 40% por el demócrata.

La política migratoria de Abbott recibe un respaldo generalizado del 51%, entre “fuerte aprobación” o “aprobación”, pero la cifra baja al 42% entre latinos.

Abbott ha tomado los asuntos migratorios como su principal frente de batalla contra los demócratas y el presidente Biden. Su reciente decisión de enviar a inmigrantes a Washington, D.C., y la ciudad Nueva York ha desatado polémica.

El exgobernador de Nueva York, David Paterson, descartó respaldar esa política, pero la consideró una estrategia “brillante” por parte de Abbott.

“Soy demócrata, y hay muchas cosas que no me gustan de lo que está haciendo [Abbott]. Sin embargo, a veces tienes que inclinar tu gorra hacia tu oponente”, dijo Paterson sobre el republicano en WABC 770 en Nueva York. “Ha puesto al alcalde de Nueva York, Eric Adams, en una posición en la que no puede decir que no aceptará a los inmigrantes”.