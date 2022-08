Descubren extraña especie de dinosaurio acorazado en Argentina: el primero de su clase

Paleontólogos anunciaron la semana pasada el descubrimiento de un pequeño dinosaurio acorazado desconocido hasta ahora en el sur de Argentina, una criatura que probablemente caminaba erguida sobre sus patas traseras recorriendo un paisaje entonces húmedo hace unos 100 millones de años.

El dinosaurio del período Cretácico, llamado Jakapil kaniukura, habría estado bien protegido con filas de armadura ósea en forma de disco a lo largo de su cuello y espalda y hasta su cola, aseguraron los investigadores. Medía alrededor de 1,5 metros de largo y pesaba entre 4 y 7 kilos, similar a un gato doméstico medio.

Sus restos fósiles fueron desenterrados en la última década cerca de una presa en la Patagonia, en la zona paleontológica de La Buitrera, en la provincia de Río Negro. Los científicos describen a Jakapil en un estudio publicado en la revista Scientific Reports.

• Jakapil kaniukura •

here is the first thyreophoran from Argentinian Patagonia

Such an honour work with Sebastian Apesteguia, Facundo Riguetti and Mauricio Álvarez to achieve this reconstruction.#blender #blendercommunity #paleoart #paleontology #Jakapil #Argentina pic.twitter.com/Hf4ZphlWsH

— PaleoGDY (@PaleoGDY) August 11, 2022