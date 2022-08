Diosa Canales contonea su cadera presumiendo su diminuto short que deja poco a la imaginación

La cantante y modelo venezolana Diosa Canales sabe cómo robar la mirada de sus seguidores en Instagram y comparte un video donde contonea su cadera y presume un diminuto short de mezclilla que deja poco a la imaginación.

Y es que la también vedette realiza movimientos muy sugerentes con su cadera, que cubre con una minishort que deja poco a la imaginación.

En el video, se ve a la modelo de 35 años, bailar a ritmo de reguetón y mover cada músculo de su cuerpo, alborotando a sus fieles seguidores en Instagram.

Movimientos sugerentes y ropa provocativa

La modelo luce un top de color negro escotado por la parte frontal, que deja ver sus voluptuosos senos, mientras menea su cadera de un lado para otro, de arriba para abajo al ritmo de reguetón.

El minishort de mezclilla deja ver sus torneadas y largas piernas.

El video lleva más de 17,000 me gusta. Sus seguidores no tardaron en lanzarle piropos y mensajes halagadores.

“El mejor cuerpo de Venezuela, te amo Diosa, la más sensual, qué mujer tan ardiente, hermosa como siempre”, destacan los comentarios de sus seguidores.

A Diosa Canales le encanta presumir sus pronunciadas curvas a la menor oportunidad, mostrando que las dietas y las fuertes rutinas de ejercicio, rinden frutos.

La venezolana le encanta compartir en su cuenta de Instagram algunas rutinas de ejercicio, que le permiten mantenerse en buena forma.

Muestra de ello es una foto que compartió recientemente, donde se ve aparece con unos leggins de color gris y un top negro, que deja ver que no usa sostén y muestra parte de sus senos.

En otra de las imágenes que compartió con sus seguidores, Diosa aparece con un bikini de color negro, donde la parte de arriba no le alcanza a cubrir sus voluptuosidades, solo lo básico. View this post on Instagram A post shared by Diosa Canales 💋 Dios conmigo (@diosamundial)

Imágenes que sin duda, sus seguidores agradecen y disfrutan a cada momento.

