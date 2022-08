Kathy Hilton confunde a Lizzo con la actriz Gabourey Sidibe, llamándole “Precious”

Hace algunos días Kathy Hilton, una de las protagonistas del reality show “Real housewives of Beverly Hills” cometió uno de esos errores ante los que a cualquiera le gustaría que se lo tragara la tierra en el programa “Watch what happens live with Andy Cohen”.

Durante su entrevista, a la estrella de televisión se le pidió que tratara de identificar a celebridades conocidas durante un juego en el que le mostraron diferentes fotos en las que es justo decir que era muy fácil reconocer a sus protagonistas. Cuando apareció una imagen de la cantante Lizzo en la pantalla, ella comenzó a dudar de que su rostro le resultara familiar y al final terminó preguntando en tono de duda si ella era “Precious”, refiriéndose a Gabourey Sidibe, la actriz principal de esa película.

Los fans de la famosa cantante entraron en pie de guerra en las redes sociales porque al error de Kathy hay que sumarle un componente racial, pues ambas mujeres son negras y también tienen similares curvilíneas figuras. Para colmo, el primer personaje que aparentemente le vino a la mente fue uno que es un compendio de los estereotipos negativos asociados a las comunidades afroamericanas más desfavorecidas.

Kathy inicialmente trató de salvar la situación tan pronto como le informaron que se trataba de Lizzo, asegurando que admira tanto a la artista que es “hermosa” para ella, y ese es el apodo con el que la llama. Pero su broma no funcionó. Ahora Hilton ha querido salir de la polémica aclarando que en realidad tiene problemas de visión. “Desde tan lejos no podía ver la pantalla ni distinguir a Justin Timberlake de Melissa Etheridge“, se disculpó.

También te puede interesar:

-Lizzo posa desnuda y comparte un avance de su nueva canción

-Gabourey Sidibe, actriz de ‘Precious’, bajó de peso y lo demostró con una foto en bikini