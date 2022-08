Logran hackear la red Starlink con un dispositivo de tan solo $25 dólares

Lennert Wouters, un investigador de la Universidad KU Leuven de Bélgica, anunció que logró hackear un terminal de Starlink, la compañía de Internet satelital propiedad del multimillonario Elon Musk.

El experto en ciberseguridad explicó que su objetivo era demostrar que Starlink cuenta con fallos de seguridad a los cuales la empresa debe prestar atención para subsanarlos lo más pronto posible.

El anuncio de Wouters fue realizado durante la Conferencia de Seguridad Black Hat, en la que el investigador precisó que para poder llevar a cabo el acceso no autorizado a la red interna de Starlink solamente necesitó un dispositivo que puede comprarse por tan solo $25 dólares.

No obstante, el poder hackear Starlink no fue un proceso sencillo tal y como él mismo explicó ya que el primer paso que tuvo que llevar a cabo fue analizar analizar la antena con la que los usuarios se conectan al servicio para poder identificar sus potenciales vulnerabilidades. Una vez hecho esto Wouters procedió a construir una placa de circuito completamente personalizada la cual procedió a conectar a la antena.

Con esto fue capaz de explorar libremente por la red interna del sistema algo que debería ser imposible para una persona que no pertenezca al equipo técnico de la empresa.

Asimismo, aclaró que a través de este mecanismo no es posible derribar uno de los satélites que componen la constelación de satélites de Starlink que orbitan la Tierra de forma permanente.

Según Wouters la única solución que puede evitar que otros usuarios puedan implementar el sistema que él utilizó para hacker la antena de Starlink es llevar a cabo un cambio en el diseño del chip del equipo. De esta manera se eliminaría la posibilidad de conectarle un aparato externo al terminal.

Esta situación es particularmente alarmante tomando en cuenta que Starlink es un contratista del ejército, lo que significa que sus niveles de seguridad deberían ser lo suficientemente altos como para impedir que este tipo de situaciones puedan llegar a ocurrir.

Por su parte, desde Starlink señalaron que el trabajo realizado por Wouters es “impresionante” y afirmaron que no tienen conocimiento de que alguna otra persona haya podido lograr algo similar hasta el momento. De igual forma añadieron que los usuarios no deben preocuparse por este tipo de situación ya que su información personal no podría verse comprometida en uno de estos ataques.

