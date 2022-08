Concurso “Doodle for Google”; anuncian a la ganadora con su dibujo visible hoy: obtuvo una beca universitaria de $30,000 dólares

La estudiante Sophie Araque-Liu fue seleccionada como la ganadora del concurso anual Doodle for Google. Como parte del premio la obra de arte de la joven será mostrada en la página de inicio de Google durante 24 horas, lo que permitirá que cientos de millones de personas puedan ver su trabajo.

Araque logró obtener la victoria en el concurso luego de superar a cientos de jóvenes todos los estados del país, quienes también habían enviado sus dibujos en un intento por lograr obtener el premio al primer lugar, el cual también incluye una beca universitaria valorada en $30,000 dólares y un paquete tecnológico para su escuela de $50,000 dólares.

Su obra titulada “Not Alone” muestra a dos personas abrazándose y según sus propias palabras está inspirada en su relación con su madre, la cual estuvo junto a ella durante todo el proceso de la pandemia cuando comenzó a sentirse aislada y sola.

“Me preocupo por aceptar que los demás cuiden por mí. A menudo me cuesta llevar una carga por mi cuenta y olvido que tengo tantas personas, como mi mamá, que se preocupan por mí y quieren ayudarme. Abrirme y dejar que otros me apoyen no solo alivia mi estrés, sino que me permite afrontar situaciones que nunca podría hacer por mi cuenta”, contó Sophie Araque-Liu.

Comentó además que tanto su madre como el resto de su familia siempre han estado a su lado para apoyarla en momentos difíciles como ese. En este sentido la joven afirmó que durante este tiempo pudo mejorar la comunicación con su madre la cual le brindió un apoyo, consuelo y aliento imprescindible para poder superar el confinamiento ocasionado por la pandemia.

La ganadora del concurso también espera que su Doodle sirva para recordarle a las personas que, tal como el título de su obra, que no se encuentran solos, incluso en las situaciones más complejas que puedan estar pasando.

Una de las integrantes más destacadas del jurado de esta edición fue la cantante y empresaria hispana, Selena Gómez, quien se mostró muy feliz por poder formar parte del equipo encargado de definir al ganador. El resto del jurado está conformado por la modelo y activista de la salud mental, Elyse Fox y por la Maestra Nacional del Año 2021, Juliana Urtubey.

