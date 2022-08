El actor Mads Mikkelsen informa que Johnny Depp podría volver a la saga de cintas de “Fantastic beasts”

El actor Mads Mikkelsen reveló una de las sorpresas más agradables para los fans de la exitosa saga de cintas “Fantastic beasts”. Durante una intervención en el Festival de Cine de Sarajevo, el actor de 58 años dijo que Johnny Depp podría regresar a la saga para interpretar su ya famoso personaje, Gellert Grindelwald, como lo hizo en las dos primeras entregas del spin-off de “Harry Potter”, antes de ser sustituido en la secuela de 2022 “The secrets of Dumbledore” debido a sus publicitadas batallas legales, la más reciente contra su ex esposa Amber Heard.

Al hablar de la decisión de sustituir a Depp para el personaje de ficción que se hizo famoso por la autora JK Rowling, Mikkelsen admitió que se sintió “intimidado” al asumir el papel después de la interpretación de Depp. “Fue muy intimidante. Ahora el rumbo ha cambiado. Ganó la demanda, así que vamos a ver si vuelve. Es probable que lo haga, aseveró Mads.

Tras abordar su propia interpretación de Grindelwald, el actor danés explicó que tuvo que volver a dar forma al personaje, ya que Depp había puesto “mucho” de sí mismo en el papel. “Soy un gran fan de Johnny. Creo que es un actor increíble, hizo un trabajo fantástico”, continuó. “Dicho esto, no podía copiarlo. No había forma de copiarlo, porque es mucho de él. Sería un suicidio creativo. Tuvimos que inventar algo más, algo que fuera mío y construir un puente entre él y yo. Así que, sí, fue intimidante”.

A Depp se le pidió que abandonara la saga en 2020, después de que perdiera una batalla en el Tribunal Supremo contra el periódico The Sun por un artículo que lo tildaba de “golpeador de mujeres”. El actor negó todas las acusaciones de violencia doméstica, pero tras un juicio en el Reino Unido el juez determinó que 12 de los 14 supuestos incidentes habían ocurrido. “Deseo hacerles saber que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en “Fantastic beasts” y he respetado y aceptado esa petición”, dijo Johnny a través de un comunicado en ese momento. “Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones contra mí son falsas. Mi vida y mi carrera no se definirán por este momento. Gracias por leerme”.

A principios de este año Depp demandó a Heard por un artículo de opinión que escribió en el Washington Post en 2018, hablando de su experiencia como supuesta víctima de abuso doméstico. A pesar de que su nombre no se mencionaba en el artículo, el equipo del actor argumentó que éste implicaba que él había abusado sexual y físicamente de la actriz a lo largo de su relación, afirmaciones que él negó ferozmente.

Un jurado le dio la razón al actor y le concedió $10 millones de dólares de los 50 millones que pedía inicialmente, mientras que Heard recibió $2 millones de dólares tras ganar uno de los cargos de su contrademanda de $100 millones de dólares. Tras el juicio, se confirmó que Depp volverá a la pantalla grande, primero como el rey Luis XV en el próximo drama de época “Jeanne Du Barry”. Ahora dirigirá y coproducirá una película biográfica sobre el artista Modigliani, cuya producción comenzará el año que viene.

