FOTO: Revelan el primer vistazo de Johnny Depp como ‘Luis XV’ para el proyecto que marcará su regreso

El triunfo de Johnny Depp frente a su ex esposa Amber Heard en los tribunales no solo significó el cierre de un tormentoso capítulo en su vida, también se convirtió en el inicio de una nueva etapa en el ámbito profesional.

Y es que el protagonista de “Piratas del Caribe” ya se prepara para regresar a las pantallas y lo hará de la mano de un personaje que promete dejar al público con la boca abierta.

Se trata de ‘Luis XV’ de Francia, al que dará vida para una cinta al mando de la directora Maïwen. Si bien hasta el momento no se conocen muchos detalles sobre la producción, ya se reveló la primera imagen de Johnny Depp caracterizado como el polémico monarca.

Tenemos la primera imagen de #JohnnyDepp como el Rey Louis XIV para su nuevo proyecto junto a la directora #Maïwenn. La producción actualmente se encuentra grabando en el Palacio de Versalles y otras locaciones en Francia. La cinta marca el retorno de Depp tras 3años🎬 pic.twitter.com/14dHekXASW — Gaby Meza – 🍿🌈 (@GabyMeza8) August 10, 2022

Dicha fotografía no tardó en difundirse a través de redes sociales, donde miles de internautas compartieron su emoción por el regreso del actor a la pantalla grande.

De acuerdo con el portal Deadline, el rodaje de la cinta comenzó el 26 de julio y hasta el momento se han grabado diversas escenas en emblemáticos lugares de Francia, como lo son Versalles o algunos castillos cercanos a París.

Además de Johnny Depp, se informó que dentro de la fila de artistas que conforman el elenco, se encuentran: Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Noémie Lvovsky, Pascal, Greggory, India Hair y Melvil Poupaud, por mencionar algunos.

Aunque hasta el momento no hay una fecha exacta, se espera que la cinta de Why Not Productions llegue a los cines el próximo 2023. Se sabe que la película contará la historia de Luis XV, monarca que mantuvo un romance con una mujer llamada Jeanne du Barry, relación que fue muy polémica.

