Alec Baldwin insiste en que no apretó el gatillo en el set de la cinta “Rust”

Alec Baldwin insiste en que no apretó el gatillo de la pistola que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el rodaje de la película “Rust”, afirmando de nuevo que el arma se disparó sola y que la “única” pregunta que hay que hacerse es quién puso la bala real.

El actor está a la espera de la decisión de los fiscales de Nuevo México, quienes decidirán si debe ser acusado penalmente por el accidente ocurrido el pasado mes de octubre. Hasta ahora ellos no se han pronunciado y, se dice, están sopesando un informe condenatorio del FBI publicado la semana pasada, según el cual el arma no podría haberse disparado sin que Baldwin lo hiciera deliberadamente.

En una entrevista con Chris Cuomo para su nuevo programa de YouTube “The Chris Cuomo Project”, el actor reveló que se ha cansado de esperar la decisión de los fiscales, pero su abogado le ha recomendado no presionar para conseguirla. Al parecer la entrevista fue grabada antes de que se hiciera público el informe del FBI, pero no se publicó hasta el martes por la mañana.

Baldwin y Cuomo -que volvió a la carga tras ser despedido de la cadena CNN el año pasado- se compadecieron de lo que describieron como unos medios de comunicación injustos que están empeñados en destruirlos. El actor apuntó especialmente al New York Post y a “todo lo que sea propiedad de [Rupert] Murdoch”.

“Solía pensar que el Post era algo que los policías leían por la página de deportes… pero me sorprendió conocer a algunas personas que leen ese diario. Si la madre de George Bush, Bárbara, se cayera en un estanque y yo le salvara la vida, dirían que la manoseé. Dirían que le apreté el pecho mientras la sacaba. No importa lo que haga, los que me persiguen, me persiguen”, dijo.

Baldwin también afirmó que, aunque se siente frustrado por lo ocurrido, la “verdadera” víctima es Hutchins. “Para centrarnos en una cosa, yo no soy la víctima. Las cosas para mí van a mejorar, se van a aclarar. Estoy 1000% seguro. Nada va a traer a esta mujer de vuelta. Ella está muerta. Ella tenía un niño pequeño. Esta es la verdadera tragedia. Todo lo que hemos dicho no importa – yo, la prensa. Lo que quiero decir es que la verdadera tragedia es lo que le pasó a esta mujer”.

El actor añadió que “todo el mundo en el set sabe lo que pasó ese día” e insinuó que los responsables son el subdirector Dave Halls y la armadora Hannah Gutierrez-Reed, al declarar que el arma estaba descargada, cuando en realidad tenía balas. Incluso ha dicho que debían haber hecho más pruebas. Hasta ahora no se han presentado cargos penales por el tiroteo.

