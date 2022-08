Atención ‘Tata’: el histórico Benjamín Galindo analizó la selección y le mandó una advertencia a Gerardo Martino

Benjamín Galindo, figura histórica de Chivas de Guadalajara y de la selección mexicana evaluó la situación de ambos y le mandó una advertencia a Gerardo Martino de cara a lo que será el Mundial de Qatar 2022.

A dos años de un lamentable episodio de salud para Galindo (sufrió un derrame cerebral), el ‘Maestro’ Galindo habló de la actualidad que está viviendo Chivas y lamentó el mal momento por el que están atravesando, mientras que de la selección mexicana analizó el grupo y lo fundamental que será ese primer partido.

Benjamín Galindo reapareció dos años después de sufrir un accidente cerebrovascular y opinó sobre la “dolorosa” realidad de Chivas https://t.co/6DHAAJ5kig — La Opinión Fútbol (@laopfutbol) August 16, 2022

El análisis que dejó Benjamín Galindo sobre México en el Mundial

Galindo quien jugó la Copa América de Ecuador 1993 y el Mundial Estados Unidos 94 con México se animó a analizar a la selección y el grupo que le tocó y destacó que el primer partido contra Polonia será fundamental en las aspiraciones del ‘Tri’ de clasificar a los octavos de final.

De igual manera le hizo un llamado de atención al técnico, Gerardo Martino, pues para Galindo, el ‘Tata’ debe convocar a Javier Hernández por su buen momento futbolístico y las capacidades que ofrece en el campo.

“Yo llevaría al Chicharito, por supuesto que sí, es el goleador que tenemos, ha mostrado la capacidad y condiciones para poder llevarlo al Mundial; si Chícharo quiere ir, no debe existir motivos para no llevarlo y en este caso creo que el Tata Martino podría arrepentirse si no lo convoca”, sentenció Galindo.

La selección mexicana debutará en el Mundial de Qatar el próximo 22 de noviembre cuando se enfrente a Polonia, posteriormente enfrentarán a Argentina, actual campeona de América, el 26 de noviembre y cerrarán la fase de grupos contra Arabia Saudita el 30 de noviembre.

