Audio delata mentira de Harriet Hageman, Liz Cheney sí la felicitó y le concedió el triunfo

Fue revelado un audio en el que se escucha a Liz Cheney llamar a Harriet Hageman, su principal oponente de Wyoming, para felicitarla por su victoria, aunque Hageman había indicado que su contrincante únicamente le había dejado un mensaje de “dos segundos” que no incluía una concesión.



En una charla con Fox News, Hageman había dicho que Cheney había “dejado un mensaje muy breve de dos segundos en mi teléfono celular” el martes por la noche, sin abordar “ningún tipo de concesión ni nada más”.



No obstante, el audio dado a conocer por Politico, muestra lo contrario, pues Cheney reconoce la victoria de su oponente en el mensaje de más de dos segundos realizado la noche del pasado martes.



“Hola, Harriet, llama Liz Cheney. Son alrededor de las 8:13 del martes 16. Te llamo para reconocer la elección y felicitarte por la victoria. Gracias. Adiós”, se escucha decir a Cheney.



En su participación en Fox News, antes de que se revelara el audio, el presentador Sean Hannity, comentó que Cheney dijo en su discurso de concesión el martes que había llamado a Hageman, pero Hannity dijo: “No escuché en esa oración que te felicitara y te deseara lo mejor. ¿Cómo fue la llamada?”.



“Bueno, no hubo una llamada telefónica. Mientras entraba y me preparaba para dar mi discurso de aceptación anoche, y acababa de llegar a la fiesta del reloj, ella llamó y dejó un mensaje muy breve de dos segundos en mi celular”, respondió ella.



“Eso es todo. No he tenido ningún otro contacto con Liz Cheney, ella solo hizo un esfuerzo y todo lo que dijo fue ‘Hola Harriet’ y luego eso fue todo.



El presentador le preguntó directamente si Cheney solo dijo “Hola Harriet” y luego colgó.



“Ese fue el final de la llamada, sí. Esa fue la única vez, eran alrededor de las 8:15 de anoche y me estaba preparando para subir al escenario con mi discurso de aceptación”, contestó Hageman.

