Exgoleador de la Liga MX, Jackson Martínez, volvería al fútbol despues de dedicar su vida a la música religiosa por dos años

¿Recuerdas a Jackson Martínez? Fue la figura de los extintos Jaguares de Chiapas entre el 2009 y el 2012, fue un auténtico depredador del área en la Liga MX, con un estilo y una efectividad comparable a la de Salvador Cabañas y Christian Benitez. De hecho, su talento llamó la atención de diversos clubes europeos, por lo que fue vendido al FC Porto en una jugosa transacción de $10 millones de dólares, antes de dar el salto al Atlético de Madrid, donde militó durante la campaña 2015-16.

Sin embargo, las lesiones poco a poco eclipsaron su carrera, orillándolo al retiro en el 2020, cuando militaba en el Portimonense de Portugal. Pues bien, parece que, pese a todo, está muy cerca de concretarse su regreso al balompié.

🤔 ¿Cuál fue la mejor versión de Jackson Martínez? pic.twitter.com/ddHaw7M9s1 — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) August 15, 2022

Desde su despedida de las canchas, hace dos años, el exartillero se dedicó a otra de sus pasiones: la música, y la combinó con la religión, un refugio que encontró después de varios años de excesos, según relató hace tiempo para el programa Lo sé todo.

“Yo tenía una vida de lujuria y gozo en los pecados, disfrutaba pecar porque no lo veía así, lo veía normal como todo el mundo lo hace. Tú no vas a ver a Dios como tu todo hasta que sea lo único que tengas, por eso tomé la decisión de enfocarme en él. En mi caso, comencé a sentir que algunas amistades con las que yo iba de rumba a tomar trago… Me rodearon de alcohol, cigarrillo y de muchas otras cosas también“, explicó el exdelantero.

De este cambio en la filosofía del jugador nació su disco “No temeré”, basado en la Biblia de principio a fin. Posteriormente lanzó otros sencillos y algunas colaboraciones con sus amigos del medio musical. 🎶 Jackson Martínez Regresa Con “La Verdad Remix” Junto A Creyente.7 👉 https://t.co/84NwKLoTPR pic.twitter.com/jKH6mva1mJ— areacucuta.com (@areacucuta) August 16, 2022

¿A qué equipo podría llegar Jackson Martínez?

De acuerdo con reportes del programa de radio colombiano Al rojo vivo, el exatacante estaría en negociaciones para reactivar su carrera como futbolista en el equipo que lo vio nacer como profesional en el 2004: el Independiente de Medellín, aunque su condición para volver sería regresar hasta enero del 2023, ya que su esposa está embarazada y Jackson habría pedido estar a su lado en Portugal, donde viven actualmente, durante los meses restantes de gestación. El presidente del Deportivo Independiente Medellín Daniel Ossa Giraldo le dejó las puertas abiertas a Jackson Martínez para el próximo año. pic.twitter.com/8ZklNWNkZ7— Juan Pablo Rúa Jiménez (@JuanPabloRuaJim) August 13, 2022

