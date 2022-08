Madres que amamantan exclusivamente a sus bebés son reconocidas en el Mes de Concientización sobre la Lactancia Materna

Agosto es reconocido como el Mes de Concientización sobre la Lactancia Materna, razón por la cual una organización de Santa Ana, dedicada a apoyar a madres y a sus bebés, celebró a quienes han amamantado exclusivamente a sus bebés.

MOMS Orange County se dedica a apoyar a las madres en la lactancia incluso cuando sienten o creen que no es posible. El grupo se formó hace 30 años en respuesta a una crisis en el acceso a la atención médica prenatal para mujeres en riesgo de bajos ingresos.

Una de las madres reconocidas fue Briseida Cruz, quien ha participado con el grupo por casi cuatro años.

Cruz, de 35 años, dijo que cuando nació su hijo, que ahora tiene 3 años, ella estaba muy esperanzada y animada para poder amamantarlo. Sin embargo, desde el primer momento que comenzó a hacerlo notó que era algo muy doloroso. Inicialmente se aguantó pensando que sería algo normal pero los problemas continuaron.

“Me dolía mucho el pecho, me dio mastitis dos veces, se me tapó un seno y ya no sabía qué hacer”, dijo Cruz quien se rehusaba a darse por vencida para amamantar a su bebé quien ya tenía tres semanas de nacido.

Ella decidió buscar recursos en línea y fue como encontró a MOMS Orange County e inmediatamente le ofrecieron el apoyo necesario.

“Con ellos he aprendido la práctica, no solo el que te cuenten como es pero hacerlo tu misma”, dijo Cruz.

Para su buena fortuna logró sobrepasar los obstáculos y amamantó a su hijo hasta que tenía 20 meses.

Poco después salió embarazada de su hija menor y, ya siendo más conocedora del tema, comenzó a amamantarla y hasta ahora no ha parado. La bebé actualmente tiene 11 meses de edad.

Otra orgullosa madre es Nancy Molina, de 38 años, quien se enteró acerca del grupo cuando nació su segunda hija que ahora tiene 5 años.

“Ella nunca se agarró al pecho pero si le di leche materna por dos años”, dijo Molina quien todo ese tiempo se sacaba la leche con una máquina.

Nancy Molina (izq) y Briseida Cruz con sus bebes. (Suministrada)

Cuando dio a luz a su último bebé, que ahora tiene 9 meses, dijo que no tuvo problemas para amamantarlo pero si enfrentó la depresión posparto.

Debido a que ya era parte del grupo de MOMS Orange County, la consultora de lactancia Martha Arámbula la ayudó no solamente a cuidar la alimentación de su bebé sino también a superar la depresión que es común en mujeres que acaban de dar a luz.

“Ella me ayudó mucho, ha sido un gran apoyo”, dijo Molina.

Arámbula dijo que ella sugiere a las madres que amamanten a sus bebés exclusivamente por seis meses pero si logran hacerlo por dos años es mucho mejor.

“Los nutrientes son muy buenos, evitan que los niños se enfermen menos y elevan su sistema inmune”, dijo la consultora de lactancia.

Estudios revelan que el amamantar tiene muchos beneficios entre ellos el compromiso de la nutrición y el impacto económico. La leche materna es 100 % natural y contiene todos los beneficios nutricionales, de desarrollo y de salud para el bebé y la madre. También beneficia a la familia debido al ahorro de costos así como las recientes dificultades para obtener fórmula. Esto fue especialmente importante recientemente cuando había una escasez de fórmula para bebe en Estados Unidos.

Datos revelan que menos del 50% de las madres amamantan en todo el mundo y de cada cinco madres sólo dos continúan amamantando después de seis meses. En muchas ocasiones es por la falta de conocimiento o práctica constante para aprender cómo hacerlo.

Madres participantes del grupo MOMS Orange County. (Suministrada)

Ayuda más allá de la lactancia

Arámbula dijo que MOMS Orange County no solamente se trata de enseñar a las madres la importancia de la lactancia pero también aprenden varios ámbitos del bienestar en la familia.

Moms OC ofrece las clases de “Mami y yo” y “familia y yo” donde les enseñan acerca del desarrollo del bebé hasta los 17 meses.

Hay clases familiares para aprender a cuidar al bebé, desde cómo alimentarlo a cómo cambiar el pañal. También se ofrecen las clases de mujer saludable y clases exclusivas para padres primerizos.

Actualmente, MOMS Orange County atiende a más de 2,500 familias de bajos ingresos anualmente, lo que influye directamente en las mejoras en los resultados del nacimiento, la salud materna y los indicadores de desarrollo entre los bebés.

Todas las clases tienen un costo muy bajo y si las personas no pueden pagarlas la organización les ayuda.

Para saber más acerca de MOMS Orange County y sus servicios visite: https://www.momsorangecounty.org/