Patrick Swayze: Así fue la vida y triste final del galán de ‘Dirty Dancing’

Este 18 de agosto, el actor estadounidense Patrick Swayze cumpliría 70 años de edad y aunque el mundo lo despidió hace una década, su legado sigue más vivo que nunca entre sus fanáticos. Por esta razón te compartimos un recorrido por los momentos que marcaron su vida, ¡sigue leyendo para enterarte!

A pesar del éxito que cosechó con exitosos proyectos como “Dirty Dancing” y “Ghost”, el famoso vivió varios altibajos que lo marcaron y fueron revelados por primera vez en un documental de la cadena Paramount Network.

En el documental ‘I am Patrick Swayze’ (Yo soy Patrick Swayze), su esposa Lisa Niemi Swayzem sacó a la luz la violenta infancia que vivió, donde reinaron el maltrato físico y psicológico, así como los problemas con el alcohol que experimentó durante su adultez.

Y es que de acuerdo con lo narrado, el actor heredó de su (perfeccionista) madre la pasión por el baile. “Podía ser muy violenta. Ejerció maltrato físico y psicológico sobre él de niño“, se dijo.

No obstante, dicho abusó acabó cuando su esposo le dio un ultimátum y la amenazó con divorciarse. “Patrick contó en privado que su padre le dijo a su madre que se divorciaría de ella si volvía a tocar a su hijo (…) Después de eso ella no volvió a pegarle más“, confió su esposa.

No obstante, un nuevo obstáculo se presentó en su camino durante su éxito en la pantalla grande, pues se hizo dependiente del alcohol. "Él tenía una personalidad diferente cuando bebía mucho. Era el mejor hombre sobre el planeta, a menos que se tomara una copa", destacó Lisa.

Su vida tomaría un rumbo aún más turbulento cuando se adentró en su lucha contra el cáncer de páncreas. Fue durante esta época cuando Patrick Swayze grabó la serie televisiva “The Beast”, su último papel en televisión.

“Estoy pasando por un infierno. Estoy asustado, enfadado y me pregunto ‘por qué a mí‘”, apuntó cuando dio a conocer su condición.

