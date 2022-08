Pete Davidson podría aparecer en muy pocas escenas de la segunda temporada del reality show “The Kardashians”

El nuevo reality show del clan Kardashian-Jenner se prepara para estrenar su segunda temporada el próximo 22 de septiembre con un cambio importante en comparación con la anterior: Kim vuelve a estar soltera. El problema es que el programa se graba con varios meses de anticipación, así que la situación personal de los protagonistas puede haber cambiado cuando por fin se emiten los episodios.

El primer adelanto de la segunda temporada pone de nuevo el foco en la relación sentimental que Kim mantenía por aquel entonces con Pete Davidson, pero como bien saben los fans, desde entonces la pareja ha decidido seguir caminos separados. La gran pregunta ahora es cuánto tiempo de pantalla recibirá el humorista.

Uno de los momentos más graciosos del trailer se produce cuando la celebridad le pregunta si quiere darse una ducha rápida con ella y él sale corriendo detrás suyo tras tirar al suelo su teléfono celular. Sin embargo, sería todo una cuestión de marketing. Varias fuentes aseguran que Pete sólo aparece de fondo en algunas escenas y siempre en un rol totalmente secundario.

A diferencia del ex esposo de Kim, Kanye West -que nunca toleró la presencia de cámaras en su vida privada excepto por un breve período de tiempo en 2018-, Pete no le daba tanta importancia. La socialité explicó antes del estreno de “The Kardashians” que iban viendo cómo actuar sobre la marcha y que, si Pete acudía a algún evento familiar en el que ella tuviera previsto grabar, no trataría de esconderse.

