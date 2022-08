Aumenta la presión contra aerolíneas para aumentar la ayuda a pasajeros varados y retrasados

El día de hoy se hicieron públicas las cartas que el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, envió a las principales aerolíneas regionales y de bajo costo en las que los insta a hacer más por ayudar a los pasajeros varados y retrasados, calificando el nivel de interrupción que los viajes han enfrentado este verano como “inaceptable”.



De acuerdo con las cartas, Buttigieg señaló que su departamento, USDOT, está considerando opciones para escribir nuevas reglas que ampliarían aún más los derechos de los pasajeros de las aerolíneas.



Además, pidió a las aerolíneas garantizar servicios adecuados para los pasajeros que enfrentan retrasos y cancelaciones pidiéndoles “como mínimo” que proporcionen vales de comida para retrasos de 3 horas o más, así como alojamiento para aquellos pasajeros que deben esperar durante la noche debido a interrupciones bajo el control de transportista.



Esta no es la primera vez que Buttigieg emite un mensaje fuerte contra las aerolíneas, semanas atrás cuestionó quién tiene la culpa de decenas de miles de retrasos y cancelaciones de vuelos este verano.



“Independientemente de la causa de los retrasos o cancelaciones, el Departamento espera que las aerolíneas brinden un servicio al cliente oportuno y receptivo durante y después de los periodos de interrupciones de los vuelos”, acotó Buttigieg.



En la carta, Buttigieg agradeció a aquellas aerolíneas que han empezado a dar pasos para mejorar el servicio, pero no dejó de mencionar que las interrupciones a las que se enfrentaron los viajes estadounidenses este verano fueron “inaceptable”.



Además, recordó que, en los primeros seis meses, el 24 % de los vuelos domésticos de las aerolíneas estadounidenses se retrasaron y el 3,2 % se cancelaron.



El Departamento no sólo ha recibido un sinfín de mensaje de los usuarios quejándose de sus vuelos, sino que los legisladores han presionado a Buttigieg para obligar a las aerolíneas a que brinden un mejor servicio e incluso a emitirles una multa.