Mujer de 97 años fue abandonada por sus 16 hijos: “No saben si estoy viva”

Una historia que fue compartida en TikTok y rápidamente se viralizó muestra a una mujer de 97 años que narra que fue abandonada por sus 16 hijos.

La plataforma se ha convertido en la favorita de chicos y grandes para compartir su vida, por lo que un usuario no dudó en dar a conocer la triste realidad que tiene como protagonista a la fémina de la tercera edad.

Doña Isabel Méndez, de 90 años de edad y que vive en Oaxaca, es el nombre de la abuelita que lamenta que sus vástagos no vean por ella, incluso aseguró que desconoce si saben que en realidad esté viva.

Indicó que sus hijos están casados con mujeres del extranjero, por lo que no se encuentran en México, además de que ayudan a la familia de sus esposas y ella ha quedado desamparada. Cuando fue cuestionada sobre cómo se alimenta, mostró una olla de frijoles a los que tiene que agregar agua para que le rindan.

“Yo tuve 16 hijitos. No ninguno, ni saben si vivo o no”, señaló en el video que sumó millones de reproducciones y miles de comentarios.

@jaimetoraltv 16 hijos que no saben ni les interesa saber si estoy viva 😥 ♬ sonido original – Jaime Toral

“Mis hijos se casaron, todos con mujeres o hombres de fuera, ellos apoyan a la familia de ellos, yo vivo solita, en la tarde viene mi nietecito que vende canastas, pero él está mal de la cabeza, tiene como 23 años y no come conmigo. Tengo unos gatitos y mi perrita que me cuida”, agregó.

Y cerró: “Hice frijolitos remolidos para comer, hago esto o corte un nopalito viejo, y hago un chilito aquí tengo plantado y ya hago mi salsita. Yo hago la lumbre para cocer mis frijoles”.

Te puede interesar:

VIDEO: Novia encara al sacerdote de su boda por su sermón machista

VIDEO: Pareja descubre que son hermanos tras más de 10 años de matrimonio