VIDEO: Aleks Syntek pide multar a establecimientos que pongan reggaetón por una poderosa razón

Una vez más el cantante mexicano Aleks Syntek se ha metido en camisa de once varas pues de nueva cuenta causó polémica por no estar de acuerdo con que el reggaeton se escuche en cualquier parte, y en esta ocasión volvió a pedir que se regule en qué lugares se puede escuchar y en qué lugares no se puede escuchar dicho género, nuevamente dividió opiniones en rede sociales.

En esta ocasión, el famoso cantante de música pop y compositor no solo fue criticado por su participación en el Aniversario 20 de La Academia, sino por sus comentarios en el Podcast Auténtico de Pedro Prieto, en donde volvió a arremeter contra el reggaeton y contra quienes reproducen este género musical.

“Si los reggaetoneros quieren seguir diciendo groserías en todas sus canciones es cosa de ellos. Cuando yo hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños” ALEKS SYNTEK

Así mismo, calificó a los medios de comunicación y a los internautas de mentirosos pues según él han tergiversado su sentir con respecto al reggaeton, pues asegura que nunca pidió que se prohibiera el género, solo que se regulara para evitar que los niños pudieran escuchar las letras que se cantan.

“La ponen los meseros, los dueños no se fijan que los meseros son los que ponen música”, mencionó el cantante, previo a mencionar que los sitios que reproduzcan este tipo de música deberían ser multados por los consumidores. “Tú tienes el derecho de multar al lugar por poner música que no es adecuada”.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que aseguró que quiere tener el derecho de multar a los establecimientos que pongan música que considere inapropiada para que la escuchen sus hijos, aunque acepta que no puede cuidar por completo el tipo de música que escuchen por internet o en redes sociales.

“¿Por qué tienes que estar escuchando eso? No es que yo le tape los ojos a mi hijo, es invasivo estar en todos lados. Tengo el derecho a multar al lugar por estar poniendo música a horas y en lugares no apropiados” ALEKS SYNTEK

También te puede interesar: