Hacen que Aleks Syntek caiga en las redes del reggaetón

Muchos están esperando la reacción del famoso intérprete de "Sexo, Pudor y Lágrimas"

Aleks Syntek ha caído en las redes del reggaetón y no por decisión propia. El músico mexicano es reacio a este género y en varias ocasiones ha brindado fuertes declaraciones al respecto, en una de sus últimas exposiciones sobre el tema el cantante se limitó a decir que: “Uds. lo saben, a mi sólo me interesa el bien común. Me preocupa el mundo que estamos heredando a nuestros niños. Mucha devoción hacia la lujuria, al control sobre los demás, el poder y el dinero, pero poquísima inteligencia espiritual”.

Sin embargo ahora un usuario de Facebook ha utilizado un vídeo de Aleks Syntek en donde explica la forma en la que trabaja algunas de sus composiciones musicales. A éste, César Rodríguez, el usuario de dicho espacio, le imprimió algunos sonidos típicos del reggaetón, y ciertamente muchos podrían haberse confundido al respecto. Y es más, hay quienes pensaron que Syntek de verdad había caído en las redes de aquello que parece más detesta.

A continuación les compartimos el vídeo que desde su creación se ha viralizado en dicha red social.