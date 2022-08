William Levy explota y lanza contundente mensaje sobre Elizabeth Gutiérrez

Tremendo revuelo causó en redes sociales el actor William Levy luego de compartir un contundente mensaje en el que habló sobre su ex pareja, la también actriz Elizabeth Gutiérrez. ¡Aquí te contamos los detalles!

A través de sus historias de Instagram, el protagonista de “Sortilegio” rompió el silencio y dio respuesta a los cuestionamientos que ha recibido acerca de su divorcio con la madre de sus hijos.

Levy, de 41 años, externó que ya no quiere ser cuestionado sobre Elizabeth Gutiérrez, con quien mantuvo una relación por poco más de 19 años.

“Por favor les pido a toda la prensa que paren de preguntarme por Elizabeth. Que si quieren saber de ella, vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar de ella. Por favor. Gracias”, escribió William Levy desde su perfil oficial.

Y es que los rumores sobre una posible reconciliación se dispararon luego de que la guapa actriz fuera vista vacacionando en Madrid, España, sitio en el que el actor cubano se encuentra grabando su nueva serie ‘Montecristo’.

Fue el pasado 27 de enero cuando William Levy confirmó el fin de su relación con Elizabeth Gutiérrez; lo hizo a través de un mensaje que el actor cubano compartió en sus historias de Instagram.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, reveló en ese entonces.

