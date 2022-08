Emilio Osorio reveló que fue victima de bullying por culpa de su madre Niurka Marcos

Emilio Osorio, hijo del productor de televisión Juan Osorio y de la actriz y cantante cubana Niurka Marcos reveló recientemente durante una entrevista que fue victima de bullying. El joven actor y cantante de apenas 19 años confesó que tuvo que soportar comentarios por los desnudos de su madre.

Niurka siempre se ha caracterizado por ser una mujer segura y orgullosa de su cuerpo, gracias a esto tuvo una larga trayectoria como modelo siendo portada de la revista Playboy hace un par de años en 2014.

Durante el programa El minuto que cambió mi destino, su hijo, Emilio reconoció que tuvo que soportar burlas de parte de sus compañeros por aquellas fotografías, situación que no sabía como enfrentar pues apenas tenía 13 años.

“Mis respuestas Gustavo eran ridículas porque, me llegaban con ofensas y yo lo que les decía: ‘es que gracias a esto estoy comiendo’, que eran las respuestas que yo sabía de mi mamá”, contó Emilio.

Uno de los momentos más difíciles de su infancia, según lo recuerda el hijo de Niurka es cuando invitó a uno de sus compañeros de clase a su casa y al día siguiente comenzó a divulgar sobre los cuadros que había de la modelo posando desnuda colgados en la sala.