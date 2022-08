Juan Pablo Medina comparte cómo han sido sus avances en rehabilitación para inspirar a sus seguidores

En julio del 2021, Juan Pablo Medina pasó por una etapa muy complicada, pues tuvo que lidiar con una trombosis que puso en peligro su vida, teniéndole que amputar la pierna derecha y requiriendo el uso de prótesis, por lo que el actor pasó un tiempo lejos del ojo público.

No obstante, gracias a las terapias, el apoyo de sus seres queridos y su optimismo pudo salir adelante, por lo que ahora toma la situación de mejor manera y hasta presume cómo va su progreso.

Recientemente, Medina compartió un video jugando una partida de tenis, en donde lo podemos ver más cómodo y ágil con su nueva prótesis: “Dándole con todo. Ya casi listo para la reta”, escribió el histriónico artista en su cuenta personal de Instagram.

Como era de esperarse, los fanáticos del actor, incluido algunos famosos, expresaron sus buenos deseos y admiración hacia Medina, quien se ha vuelto un ejemplo para muchas personas por la resiliencia que ha mostrado al afrontar esta difícil situación.

“Cómo te admiro”, “Mis respetos”, “Eres grande”, “Ejemplazo”, “Me pongo de pie y te aplaudo”, “Eres un gran ejemplo de fortaleza”, “Perseverancia”, “Felicidades”, son algunos comentarios que se podían leer en la publicación.

Como mencionamos anteriormente, el actor se mantuvo lejos de la vida pública tras lo ocurrido con su pierna, no obstante, reapareció en febrero de este año para la boda de Marimar Vega. Tan solo un mes después, sorprendió a todos al posar para la revista ‘GQ’, donde dio sus primeras declaraciones sobre la pérdida de su pierna. View this post on Instagram A post shared by Juan Pablo Medina (@juan_pablomedina)

Esta no es la primera vez que Medina presume su vida deportiva con su nueva prótesis, pues, además de jugar tenis, también ha demostrado que juega fútbol, pues es parte de la rehabilitación para adaptarse a su nueva ‘pierna’.

Incluso Juan Pablo Medina ya ha regresado a trabajar en el ámbito artístico, pues recientemente participó en ‘Enfermo Amor’, una película para la plataforma de Vix+, presentándose a su primera alfombra roja con su prótesis.