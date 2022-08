Mhoni Vidente predice que Bad Bunny tendra un nuevo romance ¡con Brad Pitt!

Si bien, el puertorriqueño Bad Bunny recientemente dio mucho de qué hablar por haber besado a una fanática durante una fiesta, no es la primera vez que la sexualidad del famoso se ha puesto en duda o ha generado comentarios entre los internautas, pues recordemos que en su video Yonaguni se besó con otro hombre.

Es por ello, que la predicción de la vidente Mhoni sobre el famoso, sorprendió en redes sociales, ya que ella aseguró que Bad Bunny no sólo tendría una relación con otro hombre, sino que ese galán es nada menos y nada más que Brad Pitt, con quien actuó en la cinta ‘El Tren Bala’.

Recordemos que en dicha película, el papel del cantante fue corto, pero tuvo una larga escenas con Brad Pitt, con quien se dejó ver muy cerca en una de las ceremonias de estreno de la cinta. El momento fue difundido a través de un video en el que se aprecia a Brad Pitt hablando muy de cerca con Bad Bunny, quien aparentemente luce nervioso.

Sin embargo, eso no es todo, pues durante una entrevista reciente, el cantante y ahora actor mencionó que había sido muy grato convivir con Brad y que él le había tenido mucha paciencia y le enseñó muchas cosas, para poder interpretar bien su personaje en la cinta.

Cabe destacar que en la predicción, la vidente Mhoni también aseguró que Bad Bunny habría llegado a un acuerdo íntimo con Brad Pitt para aparecer en la película, dejando entre ver que el Conejo Malo también podría participar en las próximas películas de Brad Pitt, pues él y Sandrfa Bullock se volvieron productores asociados para algunas cintas que están por estrenar.

“Ya saben que Bad Bunny es bisexual, le gustan los hombres y las mujeres… él como vaya dando va recibiendo. Él es piscis, completamente amor en todos los sentidos y no le afecta que sea hombre o mujer. Pues Bad Bunny ahorita anda recibiendo de Brad Pitt, quién quisiera, qué envidia”, mencionó la vidente.

Aunque eso no fue todo, pues la famosa vidente también aseguró que Brad Pitt ya habría mantenido relaciones con otros hombres, pero en secreto, pues asegura que él no es tan abierto como Bad Bunny, quien recientemente reveló que a él nunca le ha importado las categorías de la ropa, sino que le guste como se vea.

“Estoy aprovechando este momento de mi vida en el que puedo hacer lo que quiera y vestir lo que quiero, para poder vivir de forma más auténtica”, comentó Bad Bunny tras posar para una revista, usando un vestido de novia, rompiendo los estereotipos de la moda.

Sin embargo, cabe destacar que esta no es la primera vez que Mhoni hace alguna previsión en torno a Bad Bunny, aunque las anteriores no se han cumplido. En el pasado, la vidente aseguró que el cantante de reggaeton iba a dedicarse a la política y se iba postular para gobernador, algo que no ocurrió.

Así mismo mencionó que el famoso era un illuminati, e inclusive habló sobre la paternidad del famoso, por mencionar algunas de las predicciones que ha hecho Mhoni Vidente con relación al cantante puertorriqueño.