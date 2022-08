Reconocen sazón de la chef ‘La Diosa de los Moles’

Llena de orgullo y vistiendo un tradicional atuendo oaxaqueño, Rocío Camacho develó el sábado una placa donde se reconoce su trabajo, su talento y su sazón en el restaurante Rocio’s Mexican Kitchen por parte de la Guía Michelin de California.

La placa Michelin BIB Gourmand 2021 pone al restaurante, localizado en Bell Gardens, en la lista de los mejores establecimientos para disfrutar de un buen platillo y a precios por menos de $40.

Camacho dijo estar muy agradecida y orgullosa por sus 36 años de carrera en la cocina y por su equipo que la apoya para que el restaurante sobresalga. Agregó que a lo largo de su carrera ha vivido altibajos, pero ninguno la ha detenido por seguir sus sueños de tener su propio negocio y compartir su rico sazón.

Camacho, originaria de la región mixteca de Oaxaca, México, contó que llegó a Estados Unidos a la edad de 19 años y poco después de que nacieran sus hijos comenzó a trabajar en restaurantes.

Su primera experiencia como ayudante en la cocina fue en el restaurante Premier Fiesta Mexicana de la ciudad de Bell Gardens; aunque en muy poco tiempo fue ascendida debido a su liderazgo. Subrayó que la primera vez que tuvo la oportunidad de preparar mole, fue cuando se dio cuenta que las enmoladas las cocinaban con mole de lata.

“Les pregunté, ¿por qué no hacen su propio mole? y ellos dijeron que porque nadie sabía hacerlo. Les dije que me dejaran hacerlo y me compraron todo lo que necesitaba. Así hice el menú que siguió aún después que yo me fui del establecimiento”.

Después de demostrar su delicioso sazón, originalidad y amabilidad para compartir sus recetas, pero sobre todo su profesionalismo en la cocina, la oaxaqueña recibió una oferta de trabajo en el restaurante La Casita Mexicana, de los famosos chefs Jaime y Ramiro en la ciudad de Bell, y cinco años después en La Huasteca de Plaza México como chef ejecutiva.

“Ahí ya tenía que ir viendo que la comida fuera más gourmet y sin perder el sabor tradicional”, explicó Camacho. “Pero yo soy siempre de cuidar todo lo que hago, que todo esté limpio, de ahorrar y no tirar ingredientes”.

Rocío con la placa Michelin 2021 afuera de su restaurante. (Suministrada)

Reconocimiento culinario

Cuando Camacho fungía como chef ejecutiva de La Huasteca los pedidos eran muchos y rápidos. Así que ella no se dio cuenta cuando Jonathan Gold, un famoso escritor crítico de comida estadounidense, llegó a degustar el tradicional mole.

“Él probaba todo y escribía tan bonito, de la consistencia, el color, el olor de la comida”, dijo Camacho. “Pero no le gustaba que le hablaran, ni tampoco que le regalaran la comida”.

Gold, ganador de un premio Pulitzer y escritor para LA Times, LA Weekly y Gourmet, no dejó pasar por desapercibido el delicioso sazón de Camacho y comenzó a seguir su trayectoria hasta su fallecimiento en el 2018.

Fue él quien la bautizó como “La Diosa de los Moles”, aludiendo que la comida que preparaba Camacho era como “un manjar para los dioses”.

La chef atribuyó el éxito del restaurante que abrió en el 2013 a su sazón y a la publicidad que le dio Gold, ya que era muy común ver el lugar repleto de comensales anglosajones.

“De ahí me comenzaron a entrevistar otros periódicos y revistas”.

Rocio’s Mexican Kitchen originalmente se encontraba en Sun Valley , en el Valle de San Fernando en un área donde abundaba el crimen y la violencia. Su restaurante no fue inmune al peligro y dos años después fue incendiado completamente.

Camacho recordó que en ese momento se sintió destrozada pero, sin darse por vencida, comenzó a trabajar en la apertura de su actual restaurante en Bell Gardens y posteriormente abrió otro, estilo Buffet, en la ciudad de Paramount.

Cuando llegó la pandemia del Covid-19 ella no pudo mantener el local de Paramount debido a que este no funcionaba como comida para llevar.

“Nos iba muy bien, teníamos 25 empleados, pero la renta era de $10,000 al mes. Yo sabía que no iba a poder, así que tomé la difícil decisión de cerrarlo en mayo del 2020”, dijo la chef. “Fueron pérdidas muy grandes y difíciles porque al cerrar de repente te genera gastos muy fuertes”.

Rocío Camacho y su equipo de trabajo. (Suministrada)

La Guía Michelin

En el 2019 la Diosa de los Moles recibió su primer reconocimiento de la Guía Michelin. Las Guías Michelin se encuentran en al menos 25 países de cuatro continentes y son una serie de guías publicadas por la empresa francesa de neumáticos Michelin desde 1900.

Las guías cuentan con la categoría de las estrellas que son el mayor elogio en un restaurante, ya que recibir dos o más estrellas significa que vale la pena viajar por su comida. Adicionalmente está la categoría Bib Gourmand, el cual destaca los restaurantes que sirven comida de alta calidad, que incluyen dos platos y una copa de vino o postre por $40 o menos.

Este reconocimiento es venerado principalmente por sus críticos o “inspectores”, quienes son anónimos y no pueden hablar con los periodistas. Usualmente son expertos culinarios que han pasado la formación oficial de la Guía Michelin en Francia.

A pesar de vivir muchos años de altas y bajas en la vida profesional de Camacho, ella agradece que dos de sus cinco hijos, sus dos nueras y algunos sobrinos sean parte de su grupo de 12 empleados en el restaurante.

“Mis hijos ya saben llevar la contabilidad, saben cuánta comida se necesita para hacer [catering], saben las recetas. Yo les dejo que los domingos ellos se encarguen del negocio porque es cuando hay más gente y así se benefician más ellos”, explicó Camacho, quien prefiere disfrutar los domingos con sus nietos.

Por ahora ella espera seguir compartiendo sus diferentes moles y detalló que nunca ha sido de las personas que esconden la receta. Ella enfatiza que sin importar cuál sea, cada chef tiene su propio sazón.

“Todo cuenta, cómo es tu mano, cuánto tiempo lo dejas hervir, cómo mueves la comida y el tiempo de cocción, todo eso tiene que ver mucho con el sabor”, dijo la chef. “Uno tiene que compartir las recetas y tiene que dar, porque así Dios te da mucho más”.

Rocio’s Mexican Kitchen está abierto los siete días a la semana de 9 de la mañana a 9 de la noche. El restaurante está localizado en el 7891 Garfield Ave., Bell Gardens, 90201.