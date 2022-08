Travis Barker informa sobre su estado de salud: “El Covid apesta”

El músico Travis Barker, esposo de Kourtney Kardashian, recurrió a sus redes sociales para dar a conocer que, como otras tantas celebridades, él también ha acabado contrayendo el coronavirus. Su caso podría haber sido muy preocupante debido a su ingreso hospitalario en junio pasado, cuando sufrió una pancreatitis aguda que casi le cuesta la vida.

Afortunadamente el baterista del grupo Blink-182 no padece síntomas de gravedad y, de hecho, se permitió bromear ligeramente con los contratiempos derivados de su aislamiento doméstico. En medio de su convalecencia Travis parece pensar únicamente en el fastidio de no poder tocar la percusión en sus próximos conciertos. “El Covid apesta. Preferiría estar tocando mi batería ahora mismo”, lamentó el artista, quien se encontraba asistiendo a su buen amigo Machine Gun Kelly en los conciertos de su gira mundial.

Por el momento, ni Machine Gun Kelly ni la esposa de Travis han dado positivo en las pruebas que detectan la enfermedad. En el caso de volver a infectarse, esta sería ya la tercera vez que Kourtney, famosa estrella televisiva, tuviera que lidiar con el virus. View this post on Instagram A post shared by travisbarker (@travisbarker)

