Demi Lovato cumple 30 años y aprovecha para hacer oficial su relación con el músico Jute$

Demi Lovato no pudo tener una mejor celebración por su cumpleaños número 30 que hacer oficial su nueva relación amorosa con el músico Jute$, con quien fuera captada hace unos meses en unas vacaciones junto con algunos amigos, y más recientemente tomados de la mano mientras paseaban por Nueva York. Ahora, tras meses de especulaciones, por fin el artista confirmó que mantiene un romance con la cantante y que, además, está más enamorado que nunca.

A través de su perfil en Instagram el músico canadiense -quien en realidad se llama Jordan Lutes– compartió una serie de imágenes y videos en los que aparece junto a Demi en una variedad de escenas, desde asar malvaviscos en la estufa hasta divertirse en un parque temático. Jute$ aseguró en la publicación que está “literalmente extasiado de alegría” por su relación con la cantante.

“Feliz cumpleaños, nena. Eres una chica de 30 años y soy el idiota más afortunado del mundo porque puedo llamarte mía. Hacerte reír se ha convertido en mi nueva obsesión porque tu sonrisa literalmente me cura (hay una letra de canción en alguna parte)”, escribió el músico al comienzo de su mensaje, y añadió: “Estoy muy orgulloso de ti, no sólo por haber sobrevivido a todo lo que has pasado, sino por haber salido adelante y haberte convertido en la persona más feliz y saludable. Y eso es todo, nena… sólo estoy aquí para apoyarte y contarte chistes estúpidos de papá cuando sea necesario. eres más que tu música, más que tu voz, más que una cara bonita. Lo eres todo. Te quiero”, finalizó.

Por su parte, Demi Lovato comentó la publicación de Jute$ llamándolo “el mejor novio del mundo” en mayúsculas: “Estoy tan agradecida de poder llamarte mío porque nunca había reído así en mi vida, nunca había sonreído tanto y constantemente has llenado mi corazón de amor. Este post, este pie de foto… ¡¿Cómo eres de verdad?! Te quiero cariño… tanto”, respondió Demi.

La estrella del pop también hizo oficial su nueva relación al publicar una foto de ella y Jute$ posando abrazados en una selfie frente a un espejo de baño. “La cumpleañera con su amor”, escribió Lovato en sus historias.

También te puede interesar:

-Demi Lovato critica a su ex Wilmer Valderrama por salir con ella cuando tenía 17 años

-Demi Lovato apoya a Shawn Mendes, después de que éste anunciara un retiro temporal para cuidar de su salud mental