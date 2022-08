Dónde conseguir un préstamo si tienes poco o ningún puntaje de crédito

Consumer Reports explica las opciones de crédito para las personas con poco historial de crédito

By Octavio Blanco

Alrededor de 45 millones de personas que viven en EE.UU. no pueden obtener créditos de las fuentes de préstamo tradicionales. Esto es especialmente problemático para las poblaciones negra y latina, según las estadísticas más recientes del gobierno.

Si no se tiene un historial de crédito, es casi imposible conseguir una hipoteca, financiar un coche, tener una tarjeta de crédito o refinanciar los préstamos estudiantiles.

Y al carecer de crédito y de alternativas de préstamo, los consumidores vulnerables se han visto atraídos por los préstamos de día de pago -préstamos de pequeño importe que pueden incluir tasas promedio anuales abusivas de hasta el 390%, según el Center for Responsible Lending (Centro de Préstamos Responsables), que aboga por una regulación más estricta de los préstamos de día de pago. Los exorbitantes tipos de interés pueden hacer que los consumidores entren en un ciclo de endeudamiento en el que luchan por devolver sus costosos préstamos.

Antes de considerar la posibilidad de conseguir cualquier tipo de préstamo, comprende primero tu situación financiera y determina si conseguir un crédito es realmente tu mejor solución. Consumer Reports recomienda recurrir a un planificador de finanzas fiduciario para entender tus opciones, pero ten en cuenta que ellos pueden ser costosos.

Otra alternativa puede ser un asesor crediticio comunitario sin ánimo de lucro. Grupos como UnidosUS, un grupo de defensa de los latinos, han desarrollado programas que combinan la educación financiera, el asesoramiento y el acceso a productos financieros seguros para ayudar a las familias a tomar decisiones económicas con fundamento. Muchas universidades, bases militares, cooperativas de crédito y organismos de vivienda también pueden ofrecer programas de asesoramiento crediticio sin ánimo de lucro.

Aunque muchos de los servicios de asesoramiento prestados por organizaciones comunitarias suelen ser gratuitos, algunos asesores crediticios podrían cobrar honorarios por sus servicios, que se agregarían a los pagos que tú les hagas.

Busca una organización que te ofrezca una variedad de servicios, incluidos el asesoramiento presupuestario y las clases de ahorro y gestión de la deuda. Evita las organizaciones que proponen un plan de gestión de la deuda (DMP, por sus siglas en inglés) como única opción antes de que dediquen una cantidad significativa de tiempo a analizar tu situación financiera, según la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés).

Otra opción: Acudir al programa de Asistencia Voluntaria para los Impuestos (VITA, por sus siglas en inglés), creado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). “VITA ofrece principalmente ayuda gratuita en materia de impuestos, pero también puede ayudarte a entender mejor tus finanzas”, dice Mike Calhoun, presidente del Center for Responsible lending.

Si decides que conseguir un préstamo es tu mejor opción, aquí tienes algunos lugares no tradicionales donde buscar.

Alternativas de préstamo

Únete a un círculo de préstamos. Mission Asset Funds (MAF), una organización sin ánimo de lucro con sede en San Francisco y 52 filiales en ciudades de todo Estados Unidos, ayuda a las personas a conocer sus opciones financieras, a conseguir créditos y a empezar a crear su historial crediticio.

Para ello utiliza “tandas” o círculos de préstamo. Las personas que se unen aceptan pagar una determinada cantidad de dinero cada mes -por ejemplo, $50 o $100- y ese dinero se emplea para conceder préstamos sin intereses de hasta $2,500 a los integrantes del círculo. Los préstamos están garantizados por MAF mediante contribuciones benéficas y el apoyo de fundaciones.

Para participar, hay que aceptar hacer un curso de planificación financiera y firmar un pagaré. De este modo, tus pagos serán notificados a las agencias de crédito, lo que ayudará a los integrantes del círculo a establecer un crédito.

“No queremos convertirnos necesariamente en el prestamista preferido”, dice José Quiñónez, fundador y director general de Mission Asset Fund. “Intentamos ayudar a las personas de bajos ingresos, a los inmigrantes, a las personas en la sombra financiera, a las personas con mal crédito o sin crédito, para que puedan acceder al mismo”.

Pide un préstamo a plazos. Oportun es un prestamista que comercializa préstamos a plazos para personas con pocos antecedentes crediticios. Aunque los tipos de interés de sus préstamos son elevados -del 30% al 50%-, pueden ser una alternativa mejor que un préstamo de día de pago.

Solicita una tarjeta de crédito asegurada. Esta te ofrece una línea de crédito respaldada por dinero depositado en una cuenta. Tendrás que hacer pagos mensuales, y el dinero de tu cuenta será tu límite de crédito. Los pagos son reportados a las agencias de crédito. Tras un periodo de buen uso del crédito, tu puntuación crediticia debería aumentar, abriéndote otras opciones de crédito más tradicionales.

Abre una cuenta en una cooperativa de crédito o en un banco comunitario. Estos suelen ser pequeñas instituciones de depósito y sirven como bancos tradicionales, que otorgan préstamos y proporcionan una amplia gama de otros servicios financieros.

Incluso si no tienes historial de crédito, estos bancos tendrán en cuenta otros factores además de tu puntuación FICO, como la relación que tienes con el banco, lo que podría ayudarte a que te aprueben un préstamo.

Analiza detenidamente a los prestamistas en línea. Estas instituciones, conocidas como fintechs, dicen que han ampliado el mercado crediticio a un segmento más amplio de la sociedad, sobre todo a las personas “no bancarizadas” y a las que tienen poco historial de crédito. Para ello, han creado una tecnología que se basa en datos crediticios alternativos, como los pagos de alquileres y servicios públicos, para determinar la solvencia de un posible prestatario.

Sin embargo, los consumidores deben tener cuidado. Estas instituciones financieras trabajan en una zona gris reglamentaria en la que las leyes que rigen lo que hacen todavía están evolucionando. A los reguladores les preocupa que, en algunos casos, los datos y algoritmos que utilizan para predecir la solvencia puedan ser involuntariamente discriminatorios.

