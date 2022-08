Cómo eliminar la bruma mental

La bruma mental puede surgir como síntoma del COVID prolongado, pero también puede ser causada por medicamentos, depresión, insomnio, etc.

By Kevin Loria

La bruma mental, caracterizada por la dificultad para concentrarse, la lentitud de pensamiento y los lapsos de memoria, es un síntoma común del COVID prolongado, la compleja afección que a veces surge después de un caso de COVID-19. Pero la bruma mental no es exclusiva del COVID prolongado. El insomnio crónico, una lesión en la cabeza, un derrame cerebral, la depresión, terapias contra el cáncer y los efectos secundarios de los medicamentos pueden conducir a una bruma mental similar, a menudo preocupante.

No existe un tratamiento perfecto para la bruma mental, pero los médicos pueden tratar algunas de las afecciones que la provocan, dice el doctor Zaldy Tan, director del Programa familiar de memoria y envejecimiento saludable Bernard y Maxine Platzer Lynn del Centro Médico Cedars-Sinaí de Los Ángeles. Esto es lo que sabemos sobre la bruma mental y lo que los expertos dicen que debes hacer si la experimentas.

Entender la bruma mental

Las personas que afirman tener bruma mental la describen como “la sensación de no poder hacer lo que antes hacían desde el punto de vista cognitivo… No se sienten tan activos mentalmente”, dice el doctor Steven Flanagan, presidente de medicina de rehabilitación de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. Las personas pueden reportar problemas para realizar múltiples tareas, articular palabras o encontrar cosas en la casa, dice Tan.

La bruma mental difiere de los cambios cognitivos que pueden producirse con la edad, dicen Flanagan y otros expertos. Si bien no es infrecuente que la recuperación de la información sea un poco más lenta con la edad, tardar más en recordar un nombre, por ejemplo, lo que los médicos consideran bruma mental tiende a aparecer de forma más abrupta y suele estar relacionada con un acontecimiento específico, como una lesión en la cabeza o COVID-19. Pero los factores asociados al envejecimiento podrían aumentar el riesgo de bruma mental, como la toma de múltiples medicamentos. Y la bruma mental es distinta de la demencia, que es una afección progresiva.

Las causas biológicas exactas de la bruma mental no están claras, dice el doctor Ramón Díaz-Arrastia, director del Centro de Investigación Clínica de Lesiones Cerebrales Traumáticas de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia y miembro de la Asociación Neurológica Americana. El daño a los pequeños vasos sanguíneos que rodean el cerebro podría influir, dice. Y en muchos casos, el estrés o la ansiedad pueden exacerbar los síntomas. Muchos expertos creen que la causa también podría ser la inflamación que persiste en el cerebro después del COVID-19 o de un traumatismo craneal, dice Flanagan.

Esto es lo que puedes hacer para eliminar la bruma mental

Díaz-Arrastia dice que las posibles soluciones dependerán de la naturaleza exacta de la bruma mental de cada persona y de cómo está afectando su vida diaria. Por lo tanto, el primer paso debe ser consultar a un médico y explicarle tus síntomas. Tu proveedor puede referirte a un neuropsicólogo para que te haga una evaluación cognitiva formal. Eso podría conducir a una terapia para identificar las fortalezas cognitivas que pueden compensar el deterioro. Las siguientes son otras estrategias que los médicos pueden sugerir para ayudar a aliviar la bruma mental.

Limita los medicamentos y el alcohol. Tan dice que una de las primeras cosas que hay que hacer es reducir el consumo de alcohol y tratar de eliminar los medicamentos innecesarios, especialmente los que se sabe que provocan mareos. Entre ellos se encuentran los tranquilizantes, así como las píldoras que se usan para tratar el insomnio. Pero pregunta a tu médico antes de dejar de tomar los medicamentos.

Mejora tus hábitos de sueño. Un episodio de desfase horario puede causar bruma cerebral de corta duración, pero las personas con problemas crónicos de sueño pueden experimentarla de forma constante. Practicar una buena higiene del sueño puede ayudar, dice Flanagan. Esto significa tener una hora de acostarse constante, dormir en una habitación fresca y oscura, y evitar las pantallas durante una hora antes de acostarse.

Haz ejercicio. Para aquellos que son capaces de hacer ejercicio aeróbico, hay buena evidencia de que puede ayudar a despejar la bruma mental. Sin embargo, las personas con bruma mental severa deberían trabajar con un fisioterapeuta. Tratar de hacer ejercicio solo puede ser arriesgado en este caso, dice Díaz-Arrastia, y puede exacerbar los síntomas del síndrome de fatiga crónica.

Reduce tu carga cognitiva. Adopta medidas para reducir el estrés en tu memoria, dice Tan. Considera la posibilidad de recurrir a listas en lugar de a tu memoria, por ejemplo, e intenta evitar realizar varias tareas a la vez hasta que te sientas mejor.

Ocúpate de tu salud mental. Las personas con depresión pueden desarrollar bruma mental que afecta la memoria y dura meses o años, dice Tan. La terapia o los antidepresivos pueden ayudar a aliviar la bruma mental, así como otros síntomas.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de agosto de 2022 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.