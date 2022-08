Futuro incierto para Shohei Ohtani y Angeles Angels: dueño de anuncia la posibilidad de vender el equipo de la MLB

Mediante a las redes sociales, el dueño de Angeles Angels anunció que se encuentran buscando “un proceso formal para evaluar alternativas estratégicas, incluida una posible venta del equipo”, dejando así a todos los involucrados de la plantilla sin palabras, siendo Shohei Ohtani uno de ellos.

Además, tras dar a conocer esto, el mismo Artie Moreno, propietario del club confirmó dicho posibleme movimiento, dejando claro que ha sido un honor y un privilegio estar como propietario del equipo.

“Ha sido un gran honor y un privilegio ser dueño de los Angelinos durante 20 temporadas. Como organización, hemos trabajado para brindarles a nuestros fanáticos una experiencia asequible y familiar en el estadio, al tiempo que presentamos alineaciones competitivas que incluyeron algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos del juego”. Artie Moreno

Además, el mandamás del equipo también dejó saber que la elección tomada no fue la más fácil, pues lo conversó con su familia para poder llegar a dicha conclusión que nos daría un cambio de dueño en la franquicia angelina.

“Aunque esta difícil decisión fue totalmente nuestra elección y merecía una gran consideración, mi familia y yo finalmente llegamos a la conclusión de que ahora es el momento. A lo largo de este proceso, continuaremos administrando la franquicia en el mejor interés de nuestros fanáticos, empleados, jugadores y socios comerciales”. Artie Moreno

El último título de Serie Mundial de la franquicia fue en 2002, y pese a tener dos de los jugadores más importantes dentro de la MLB, Ohtani y Mike Trout, el equipo que representa a Los Ángeles está muy alejado de .500 y se ubican 25.5 detrás de los Astros que ocupan el primer lugar de la tabla.

Solo el tiempo nos dirá si Angels cambiará de dueño y mantendrá a las figuras mencionadas o si llegará a un nuevo propietario que quiera tener una importante aventura con la franquicia angelina. Today, Angels Baseball announced that the Organization has initiated a formal process to evaluate strategic alternatives including a possible sale of the team. pic.twitter.com/ZdQb34V4Ns— Los Angeles Angels (@Angels) August 23, 2022

También te puede interesar

-¡Insólito! Jugador es anunciado como refuerzo para un equipo de la LBM y por otro club del extranjero al mismo tiempo

-MLB: Julio Urías y Dodgers pierden ante Milwaukee Brewers al sufrir la primera blanqueada en la temporada

–Roberto Clemente y la MLB celebran documental especial para recordar su hit hit 3.000