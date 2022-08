IRS: forma en que los contribuyentes presentan sus declaraciones podrían sufrir un cambio

La forma en la que los contribuyentes en Estados Unidos presentan sus declaraciones sufrirá cambios, luego de que el IRS recibiera $80 mil millones en fondos con la Ley de Reducción de la Inflación, incluidos $15 millones para entregar un informe sobre un sistema de declaración de impuestos electrónico gratuito y administrado por el gobierno.



Pero la agencia no tiene mucho tiempo, pues, aunque gran parte de los $80 mil millones sale durante la próxima década, la agencia tiene solo alrededor de un año para entregar su informe de presentación electrónica.



En concreto, el IRS debe averiguar cuál sería el costo de un sistema de presentación en línea, el diseño del sistema y cómo se sentirían los contribuyentes al usarlo.

Dos formas básicas

Expertos en impuestos indican que el sistema podría adoptar dos formas básicas: una de alcance más conservador y otra de mayor impacto.



De acuerdo con el sitio thehill.com, la primera forma sería una versión gubernamental estandarizada del popular software comercial de compañías como Intuit, H&R Block y TaxACT que incita a los usuarios a completar una declaración de impuestos digital.



Ya ha existido un programa del IRS que permite a los estadounidenses de bajos ingresos usar estos y otros productos comerciales de forma gratuita, no obstante, su desempeño dejó mucho qué desear.



Si bien el 70 por ciento de los contribuyentes son elegibles para el programa Free File Alliance, solo el 3 por ciento lo usa, reveló un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU., dado a conocer en abril.



Aún no está claro cómo un nuevo sistema gratuito de presentación electrónica se alinearía con el acuerdo del IRS con los preparadores de impuestos privados, pero es probable que simplemente caduque si la agencia decide seguir adelante con su propio sistema de presentación pública a gran escala.



La segunda opción, más drástica, sería la presentación sin devolución, para un sistema de presentación electrónica gratuito administrado por el IRS que, de acuerdo con los expertos, podría volver a estar bajo consideración como parte de la Ley de Reducción de la Inflación.



Muchos países con economías avanzadas utilizan la declaración libre de impuestos, que básicamente significa que el gobierno haría sus impuestos por usted, reteniendo lo que se debe y luego haciendo su propia contabilidad sin requerir que los contribuyentes envíen formularios.



Con este modelo, conocido como sistema de retención exacta, el IRS trataría de retener menos impuestos de los cheques de pago de las personas y omitiría el proceso de reembolso que se hace necesario por una declaración de impuestos auto-declarada.



Todos los créditos fiscales en el código fiscal de EE. UU. hacen que la autodeclaración sea útil, si no necesaria, desde un punto de vista administrativo, de acuerdo con los expertos.



Alex Muresianu, analista de impuestos de Tax Foundation, un grupo de expertos de Washington, dijo al respecto: “Con la retención, el IRS ya tiene esa información. Así que es un poco molesto que tengas que pasar e ingresarlo tú mismo. Pero en los EE. UU. tenemos, por ejemplo, la presentación conjunta. Entonces, si su empleador sabe cuáles son sus ingresos, no necesariamente saben cuáles son los de su cónyuge. La retención del empleador no refleja varios créditos y programas de impuestos”.



Reconciliación de agencia es el otro tipo de presentación sin declaración, en esta forma “las autoridades fiscales preparan las declaraciones de impuestos de las personas en función de las declaraciones de información de los empleadores y otros, y envían a los contribuyentes un formulario de impuestos completo para su revisión”, señala el Tesoro.



No obstante, estudios han indicado que con este tipo de sistema el gobierno perdería ingresos ya que el IRS está haciendo todo el trabajo administrativo sin depender de los informes de los contribuyentes.



“Si usted, como contribuyente, sabe cosas que el IRS no sabe y que son ventajosas para usted, es posible que no quiera compartirlas con ellos”, dijo Robert Weinberger, miembro no residente del Centro de Política Fiscal de Urban-Brookings.



“Pero hay argumentos de que eso valdría la pena, ya que todo el sistema se simplificaría y la gente sería más feliz. Así que tal vez esa sea una compensación que estaríamos dispuestos a hacer”, añadió.

