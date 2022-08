Protestan en oficinas del senador Padilla por no presionar por alivio migratorio en la Ley de Inflación

Un grupo de líderes proinmigrantes del sur de California y miembros de la comunidad protestaron frente a las oficinas del senador demócrata de Los Ángeles, Alex Padilla, por lo que consideraron una falta de compromiso al no presionar para que se incluyera alguna solución migratoria bajo la Ley de Reducción de la Inflación.

“Es muy decepcionante que el senador Padilla quien sufrió en carne propia lo que es vivir sin papeles a través de sus padres inmigrantes, no se haya arriesgado a condicionar su voto si no había nada para los inmigrantes en la Ley de Reducción de la Inflación. Pesó más quedar bien con el liderazgo demócrata que el compromiso con los inmigrantes”, dijo Juan José Gutiérrez, director de One Stop Immigration and Educational Center, una organización no lucrativa que es parte de la Coalición Derechos Plenos de los Inmigrantes.

Aclaró que no se oponen al Acta de Reducción de la Inflación.

“Nuestra comunidad apoya recortar las emisiones al menos en 40% para el 2030 como lo contempla la nueva ley”.

Pero además dijo que respaldan el empoderamiento de Medicare para negociar con las compañías farmacéuticas un precio menor por ciertos medicamentos.

“Ni qué decir del gran respaldo que damos a la imposición de un impuesto mínimo de 15% a los ingresos de las grandes corporaciones”.

El doctor John Fernández lamenta la falta de fortaleza de los legisladores latinos demócratas para pelear por los inmigrantes. (Cortesía)

Sin embargo, resaltó que la comunidad está muy decepcionada de que en la última sesión del Congreso, los senadores latinos y latinas y miembros de la Cámara de Representantes del Congreso, a diferencia de los senadores Joe Manchin y Kristen Sinema no usaron su poder para incluir protecciones legales para los trabajadores inmigrantes en la legislación de la reducción de la inflación.

“No mencionaré a la senadora Dianne Feinstein, pero qué tal los senadores Alex Padilla, Bob Menéndez, Catherine Cortez-Masto que van a necesitar nuestro voto en noviembre. Nuestra comunidad está cansada de ser paciente y de esperar nuestro turno”.

El hecho, dijo, es que por casi cuatro décadas, han sido más que pacientes.

“Nuestro mensaje es que necesitamos el apoyo ahora; y es por eso que apelamos a los miembros del Congreso para comprometerse de inmediato a trabajar por una reforma migratoria para los trabajadores inmigrantes que pagan impuestos”.

Y urgió a congresistas y senadores a no dar más excusas, y a apoyar el Acta de Ciudadanía del presidente Joe Biden del 2021.

El 20 de enero de 2021, el presidente Biden presentó a la nación el proyecto legislativo “Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos de 2021”. Bajo su propuesta, los inmigrantes indocumentados que cumplían ciertas condiciones podían normalizar su estatus migratorio siempre que no representaran un peligro para la sociedad y la seguridad nacional.

“Nos quedamos boquiabiertos cuando presenciamos cómo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, acomodó las preocupaciones corporativas de los senadores Joe Manchin y Kristen Sinema”, declaró el doctor John Fernández, maestro jubilado de la escuela secundaria Roosevelt y miembro de la Coalición Derechos Plenos de los Inmigrantes.

“La senadora Sinema condicionó su voto al compromiso de los demócratas para no aumentar los impuestos sobre las ganancias de los fondos de cobertura, mientras que el senador Manchin recibió una garantía que permite a las corporaciones continuar obteniendo contratos de arrendamiento de petróleo y gas en tierras federales”.

Así que dijo que su pregunta para los tres senadores demócratas latinos, es por qué no condicionaron su voto para asegurar al menos algún tipo de alivio legal para los trabajadores indocumentados.

Cecilia Rodríguez dice que los legisladores latinos demócratas les fallaron al no pelear por incluir un alivio migratorio en la Ley de Reducción de la Inflación. (Cortesía)

Cecilia Rodríguez, directora de la Asociación de Hondureños se confesó molesta, “por decir lo menos” al ver que ninguno de los tres senadores demócratas latinos defendieron los derechos de los inmigrantes de la misma manera que los senadores Manchin y Sinema lucharon para proteger los intereses corporativos.

“Cualquiera de los tres demócratas latinos podrían haber defendido a nuestra comunidad inmigrante”.

Y cuestionó por qué la mayoría democrática del Congreso no se ocupó de buscar un alivio migratorio para los millones de trabajadores indocumentados dentro de la Ley de reducción de la inflación.

“Qué pasa con los derechos de cientos de miles de inmigrantes que durante años han tenido el Estatus de Protección Temporal (TPS) y son ciudadanos de Haití, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Venezuela o con los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)”.

Concluyó diciendo que los latinos están cada vez más inconformes con los demócratas en el Congreso, porque no los ven pelear por los mejores intereses de los inmigrantes, y dan por sentado el voto de la comunidad latina, aún cuando no dan resultados.

La Opinión está a la espera de una respuesta de la oficina del senador Alex Padilla.