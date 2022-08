VIDEO: Alejandra Guzmán llega a su límite y explota contra los reporteros que la cuestionan

La cantante mexicana Alejandra Guzmán se encuentra en el ojo del huracán luego de su tenso encuentro con la prensa durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México el pasado domingo. Pero, ¿qué desató la furia de la famosa? Aquí te contamos los detalles!

A través de redes sociales se difundió un video en el que se aprecia a la intérprete de “Yo te esperaba” mientras hacia su arribo a la capital del país luego de presentarse en Mérida, Yucatán. Sin embargo, lo que comenzó como una llegada tranquila, terminó en tremendo zafarrancho por los empujones y gritos que vivió la estrella del rock.

De acuerdo con las imágenes difundidas por el programa “Venga la Alegría”, Alejandra Guzmán estaba dispuesta a brindar declaraciones a los reporteros que aguardaron su arribo. Pero, su decisión cambiaría luego de ser víctima de empujones por parte de algunos de ellos.

“Muy mal eh, nada más no me empujen (…) No me golpeen“, se escucha decir claramente enfurecida a la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán mientras, ayudada por un grupo de guardias, intenta abandonar el lugar.

“Es que no entiendo por qué es así ahora la prensa”, cuestionó La Guzmán ante la insistencia de los reporteros por conseguir una primicia de su parte.

En un intento de evadir el tumulto de personas, la dueña de éxitos como “Mi peor error”, “Volverte a Amar” y “Mírala, míralo” se echó a correr en busca del auto que la llevaría a su destino. No obstante, la prensa también emprendió camino en su búsqueda, aunque sin éxito, pues pudo subir al vehículo para marcharse del aeropuerto.

Cabe recalcar que en redes sociales, no faltaron aquellos fanáticos de Alejandra Guzmán que salieran en su defensa y condenaran el trato que recibió por parte de los medios de comunicación. Por su parte, la artista ha preferido mantenerse con bajo perfil y olvidarse del trago amargo que vivió.

