Compuesto de un hongo psicodélico “mágico” podría ayudar a tratar la adicción al alcohol

El compuesto de unos hongos psicodélicos ayudó a personas adictas al alcohol a reducir su consumo o a dejarlo por completo, según se revela en un estudio publicado en la revista JAMA Psychiatry.

Si bien se requieren más investigaciones para comprobar su eficacia prolongada, se trata del estudio más riguroso alguna vez realizado sobre el uso de la psilocibina para tratar el alcoholismo.

La psilocibina, presente en varias especies de hongos, puede provocar horas de alucinaciones vívidas. Este compuesto está prohibido en Estados Unidos. Sin embargo, en el estado de Oregón se permitirá próximamente su uso exclusivo con licencia médica.

Los pueblos indígenas la han utilizado en rituales de curación y los científicos están estudiando también si puede aliviar la depresión o ayudar a fumadores a dejar el cigarrillo.

Percentage of Heavy Drinking Days Following Psilocybin-Assisted Psychotherapy vs Placebo in the Treatment of Adult Patients With Alcohol Use Disorder (Bogenschutz et al.)

Published: Aug 24, 2022

