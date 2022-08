“The Great Moon Hoax”: La icónica publicación del “descubrimiento” de la luna

Conocidos colectivamente como “The Great Moon Hoax”, los artículos supuestamente fueron reimpresos del Edinburgh Journal of Science.

El autor era el Dr. Andrew Grant, descrito como un colega de Sir John Herschel, un famoso astrónomo de la época. De hecho, Herschel había viajado a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en enero de 1834 para instalar un observatorio con un nuevo y poderoso telescopio.

Tal como lo describió Grant, Herschel había encontrado evidencia de formas de vida en la luna, incluidos animales fantásticos como unicornios, castores de dos patas y humanoides peludos y alados que se asemejan a murciélagos.

Los artículos también ofrecían una descripción vívida de la geografía de la luna, completa con enormes cráteres, enormes cristales de amatista, ríos caudalosos y vegetación exuberante.

El New York Sun, fundado en 1833, fue uno de los nuevos periódicos de “penny press” que atrajo a una audiencia más amplia con un precio más económico y un estilo de periodismo más narrativo.

Desde el día en que se publicó el primer artículo falso sobre la luna, las ventas del periódico se dispararon considerablemente. Fue algo emocionante, y los lectores lo disfrutaron, el único problema era que nada de eso era cierto.

El Edinburgh Journal of Science había dejado de publicarse años antes y Grant era un personaje ficticio. Los artículos probablemente fueron escritos por Richard Adams Locke, un reportero educado en la Universidad de Cambridge, con la intención de ser una sátira, fueron diseñados para burlarse de las especulaciones serias anteriores sobre la vida extraterrestre, en particular las del reverendo Thomas Dick, un escritor de divulgación científica que afirmó en sus libros más vendidos que solo la luna tenía 4.200 millones de habitantes.

Sin embargo, los lectores quedaron completamente cautivados por la historia y no la reconocieron como una sátira.

La locura por los supuestos descubrimientos de Herschel incluso engañó a un comité de científicos de la Universidad de Yale, que viajó a Nueva York en busca de los artículos del Edinburgh Journal. Después de que los empleados de Sun los enviaran de un lado a otro entre las oficinas editoriales y de impresión, con la esperanza de desanimarlos, los científicos regresaron a New Haven sin darse cuenta de que los habían engañado.

El 16 de septiembre de 1835, el Sun admitió que los artículos habían sido un engaño. En general, la gente se divirtió con todo el asunto y las ventas del periódico no sufrieron.

The Sun continuó operando hasta 1950, cuando se fusionó con el New York World-Telegram, la fusión fracasó en 1967. En 2002 se fundó un nuevo periódico, New York Sun, pero no tenía relación con el original.

