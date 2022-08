El sobrino de Michael Jackson critica que la revista Rolling Stone nombre a Harry Styles como “el nuevo Rey del Pop”

El sobrino de Michael Jackson, Taj, manifestó su desacuerdo con el hecho de que Harry Styles haya sido nombrado como el “nuevo Rey del Pop” por la revista Rolling Stone, a la que recientemente el cantante británico concedió una entrevista.

El patrimonio de Jackson ha registrado el sobrenombre “King of Pop”, que se utilizó ampliamente para referirse al cantante tanto durante su vida como desde su muerte. Por ello, Taj -cuyo padre es el hermano de Michael, Tito Jackson– escribió en su cuenta de Twitter un mensaje con el que quiso dejar en claro que “Rey del Pop” sólo hay uno y es el fallecido intérprete de “Thriller”. “No hay un nuevo ‘Rey del Pop’. El título de @RollingStone no le pertenece y no se lo ha ganado, mi tío sí. Décadas de dedicación y sacrificio”, manifestó.

En el mismo tuit, Taj emitió una aclaración: “Sin faltar al respeto a @Harry_Styles, quien es mega talentoso. Denle su propio y único título”. Los herederos de Michael han protegido el sobrenombre “King Of Pop”, al grado de que en una ocasión demandaron a una pequeña empresa de palomitas de maíz por llamar a su sitio web KingOfPop.com.

Michael murió a la edad de 50 años en 2009 a causa de un paro cardíaco originado por la ingesta de propofol, un medicamento que se le había dado para ayudarle a conciliar el sueño.

