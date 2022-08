Hispano fue golpeado cuando viajaba en un ciclomotor por conductor de un Mini Cooper que se dio a la fuga en el centro de Los Ángeles

Las autoridades solicitaron la ayuda del público para identificar al conductor de un Mini Cooper que golpeó a un hispano cuando viajaba en un ciclomotor en el centro de Los Ángeles en un caso tipo hit and run.

Miguel Velázquez, de 30 años, manejaba su ciclomotor de regreso a casa la semana pasada después de terminar su trabajo en un restaurante del centro cuando se detuvo en la intersección de Flower Street y 3rd Street, cuando el conductor de un Mini Cooper azul lo golpeó por la parte trasera.

“Justo cuando estaba a la mitad del camino se estrelló contra mí y ya me encontraba volando en ese momento”, relató Velázquez a la cadena ABC sobre el percance que ocurrió el 14 de agosto.

“Me golpeé la muñeca, rompiéndola, y también me fracturé la otra y mi coxis quedó gravemente magullado”, agregó el hispano.

Velázquez dijo que tres personas le brindaron su ayuda para llegar a la acera de manera segura, además de grabar al sospechoso cuando se alejaba rápidamente en el Mini Cooper azul.

La policía divulgó el video de una cámara de vigilancia que captó el incidente con la esperanza de encontrar al conductor, quien permaneció detenido por unos momentos en la intersección.

“Eso me dio la oportunidad de mirar hacia arriba y hacer contacto visual con el individuo. Tenía una mirada de preocupación, principalmente por sí mismo, de ninguna manera por mí”, expresó Velázquez.

El hispano no resultó gravemente herido y solo sufrió algunas fracturas y contusiones. Se espera que se pueda recuperar por completo.

Velázquez mencionó que se mudó de Chicago a Los Ángeles hace menos de dos meses.

El hispano dijo estar eternamente agradecido con las tres personas que corrieron en su ayuda.

Velásquez dijo que no tiene dudas de que el sospechoso sabe que lo golpeó. Solo espera que el responsable haga lo correcto y se entregue a las autoridades.

“Me miró a los ojos y decidió que yo no era lo suficientemente bueno para que se detuviera para ayudar. Honestamente, no quiero ningún resultado negativo, pero quiero que él asuma la responsabilidad por lo que me hizo”, reiteró.

La policía ofreció una recompensa de $25,000 dólares por cualquier información que ayude a identificar al conductor del Mini Cooper, el cual tiene una capota blanca y un techo corredizo grande, y que posiblemente tenga algunos daños visibles en la parte delantera.

La policía dijo que el conductor posiblemente sea un hispano o indio, de unos 40 años y con cabello negro.

Se creó una página GoFundMe para recaudar fondos como ayuda para el hispano Miguel Velázquez.

Se pide que si alguna persona tiene información que pueda ayudar en las investigaciones, se comunique con los detectives de Tráfico Central del LAPD AL 213-833-3713.

Te puede interesar:

· Hispano de 17 años falleció después de ser atropellado intencionalmente por dos autos luego de una fiesta en el sur de Los Ángeles

· Hispano de 67 años muere arrollado en Fullerton; acababa de celebrar 50 años de casado y planeaba mudarse a México con su familia

· Al menos tres personas resultaron lesionadas en un accidente hit and run que involucró a un autobús de Metro en Huntington Park