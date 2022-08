Ismael Cala compartirá los principios de la felicidad en LéaLA

Explicar los principios de una vida saludable, productiva y plena, que para él es el verdadero concepto de la felicidad, es lo que promete Ismael Cala durante la charla que dará este jueves como parte de LéaLA, la feria del libro en español de Los Ángeles.

El destacado comunicador, conferencista y autor de best sellers en temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal, compartirá con los asistentes al evento los 11 principios del llamado “líder bambú”, concepto que desarrolló en su última publicación, “Fluir para no sufrir”.

“El libro parte del concepto de que la vida no es una lucha. Nosotros los latinos estamos demasiado acostumbrados al drama. Cuando hablamos de trabajar, lo relacionamos con sacrificio, esfuerzo, con sangre, sudor y lágrimas”, explica el periodista cubano.

“Mi propuesta es fluir, que nuestra energía vital no la desgastemos usando nuestra fuerza bruta, resistiendo o negando lo que no nos gusta de las circunstancias en las que estamos. Sino que usemos nuestra energía vital para diseñar, desde un estado de fuerza serena y relajado, una estrategia para cambiar lo que no nos gusta de nosotros o de nuestro entorno, pero de una manera inteligente”, agrega.

Desde el escenario principal de la feria, que estará ubicado en la Plaza de la Cultura y las Artes, Cala abordará lo que su libro propone “para ir cambiando quién eres hoy y construir esa persona que quieres ser mañana, más responsable, más serena, con mejores respuestas y menos reactividad visceral”.

“Quiero que las personas entiendan que somos nosotros los que debemos mantener una energía que nos ayude, en positivo, estar a cargos de nuestras decisiones, nuestras emociones, pensamientos, de la vida en general, y que partamos de principios como la flexibilidad, la versatilidad y la pasión por la conexión con la vida”, señala.

Además de Cala, unas cuarenta personalidades de la cultura hispanohablante, como José Ruiz, Bernardo Esquinca, Benito Taibo, Verónica Murguía y Xavier Velasco, estarán presentes en esta séptima edición de LéaLA, organizada una vez más por la Fundación de la Universidad de Guadalajara con el apoyo del Consulado de México.

Durante los cuatro días de feria, que arranca este jueves 25 y concluye el domingo 28 de agosto, los visitantes podrán adquirir libros en los 30 stands que estarán allí instalados, además de escuchar las conferencias y debates, y participar de actividades para toda la familia, como los talleres diarios infantiles que explorarán la cultura maya en sesiones interactivas.

Los asistentes pueden disfrutar de numerosas charlas y eventos de manera gratuita./Cortesía LéaLA

Cala, por su parte, planea enseñar a los asistentes las técnicas básicas de respiración para la meditación, práctica que asegura le cambió la vida.

“A los 11 años yo estaba medicado por problemas mentales, depresión, por miedos, y hoy estoy “meditado”, sin medicación alguna porque me dediqué por todos estos años a trabajar desde la ciencia del mindfulness para gerenciar mis emociones, mis energías, para una mejor toma de decisiones conscientes”, asegura.

La conferencia de Ismael Cala se llevará a cabo este jueves 25, a la 1:00 pm. Más información:https://lea-la.com

En detalle

Qué: LéaLA – Feria de libros en español y festival literario – Evento familiar y cultural: charlas literarias, mesas redondas, talleres infantiles, poesía, firmas de libros, editoriales con novedades a la venta.

Programación y más información: https://lea-la.com