La confesión de Giorgio Chiellini: “Ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres”

El legendario futbolista italiano que milita actualmente en el LAFC, Giorgio Chiellini no tuvo ningún tipo de verguenza para confesar la clave de su éxito con las mujeres. En este sentido el fútbol ha desempeñado un rol importante para el en el que confiesa que gracias a su carrera dentro del fútbol ha podido tener sexo con muchas mujeres.

Durante su participación en el podcast ‘Team Serie A’, Chiellini de 38 años de edad fue interrogado acerca de si su ha sido la clave para haber tenido éxito con las mujeres y posteriormente casarse. De inmediato el carismático futbolista no dudo en dar una respuesta que se hizo viral: “Mírame. mira qué feo soy, no soy nada guapo“, afirmó el central y ex capitán de la selección italiana.

Chiellini habló sobre su aspecto físico

Pero las declaraciones de Giorgio no quedaron allí: “Ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres“, indicó e insistió el jugador de fútbol que ha sido internacional con Italia un total de 117 ocasiones.

Según reseña MARCA, esta no sería la primera vez que Chiellini hace dicha afirmación. Ya en el mes de enero de 2021, el ex juventus en una participación en el podcast del rapero Fedez habría aseverado: “soy más feo que el hambre. Para mí, ligar sin ser futbolista, habría sido imposible”.

Situación sentimental y deportiva de Chiellini

Actualmente Giorgio Chiellini forma parte del LAFC junto a estrellas de la talla de Gareth Bale y Carlos Vela, el italiano llegó a la MLS luego de una exitosa trayectoria comandando la defensa de la Juventus y luego de representar 117 ocasiones a la Selección de Italia. Luego de la eliminación de su selección de la Copa del Mundo y la derrota ante Argentina en “La Finalissima” decidió tomar nuevos aires.

El central italiano está casado con Carolina Bonistalli luego de tener cuatro años de noviazgo. Cabe acotar que la pareja tiene dos hijos.

También te puede interesar

. Humo blanco entre las Aguilas y el LAFC: Brian Rodríguez es nuevo jugador del América

. ‘Chicharito’ y Vela protagonistas de sus equipos en una fiesta mexicana en Los Ángeles [Videos]

. Cayó el primero: Gareth Bale anota su primer gol uniformado con los colores del LAFC (Video)