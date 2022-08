¿Miedo a las Águilas? Video de Chivahermano se hace viral por solicitar la expulsión del América de la Liga MX tras sus últimas goleadas y humillaciones a equipos historicos

Las últimas goleadas del América a equipos grandes como Pachuca, Pumas y Cruz Azul siguen causando reacciones de todo tipo. El buen presente del equipo azulcrema ha llevado a un fanático de las Chivas de Guadalajara a grabar un video pidiendo la expulsión de las Águilas de la Liga MX cn el argumento de no seguir permitiendo que goleen y humillen a equipos grandes.

“Afición mexicana, para hacer una protesta masiva con el Club América porque se está volviendo una catástrofe para el fútbol. No se vale, no sé vale que humille a los equipos grandes. Empezó con el Pachuca, después con Pumas y ahora Cruz Azul”, dijo el chivahermano en declaraciones reseñadas por TV Azteca Deportes. El video no tardó en hacerse viral y generó todo tipo de reacciones a través de las redes sociales.

¿Miedo a las Águilas o actuación?

El video que se viralizó a tavés de las redes sociales ha sido considerado por muchos como una actuación de alguien que quiere darle publicidad al América, otros por el contrario afirman que los azulcrema están generando temor por su fútbol arrollador.

Lo cierto es que la racha de resultados positivos del América está generando reacciones en todos los ámbitos y los dirigidos por “Tano” Ortiz esperan seguir sumando puntos para poder aspirar a los primeros puestos del balompie mexicano.

Este #ChivaHermano convoca a una protesta masiva en contra de @ClubAmerica únase Unidos son más #NiUnoMas pic.twitter.com/Q8BwQmlQNZ — Zheko Caricaturista Deportivo (@zheko_grafico) August 22, 2022

Que las Águilas jueguen en España

Por si fuera poco, la disparatada petición que hace este chivahermano le sumó otra solicitud, y es que considera que la franquicia americanista debe jugar en La Liga de España ya que allí considera le podrían “dar su merecido”. Ganó el AME 💙💛#SomosAmérica 🦅 pic.twitter.com/r0ebM2rEp1— Club América (@ClubAmerica) August 24, 2022

“Yo como Chivista, pido una protesta masiva, para que no nos vayan a hacer lo mismo. Que se vayan, que los saquen de la liga, no se puede tener un equipo de esta magnitud. Que se pongan con equipos que son de su jerarquía, cómo en España. Que se les castigue y se les corrija”, finalizó el fanático que quiere evitar a toda costa que el América le propine la misma receta y humille a las Chivas.

Cabe recordar que el próximo encuentro entre Chivas y América se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre en el estadio Azteca.

