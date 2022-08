Teoría de conspiración sobre fraude electoral lleva a cientos de administradores electorales de todo el país a renunciar

Un grupo grande de funcionarios electorales en todo el país han abandonado sus cargos desde el 2020 provocado por un nivel sin precedentes de desinformación acoso y amenazas.



Según expertos y funcionarios electorales, luego de que el condado de Nye, Nevada, aceptó un argumento de un candidato republicano a secretario de estado para dejar de usar las máquinas de conteo para las elecciones generales y cambiar a contar a mano, el secretario del condado desde hace mucho tiempo, Sam Melino, decidió abandonar su puesto de trabajo.



“Fue tan desalentador después de que todos habían trabajado duro y luego que todos cuestionaran lo que hemos estado haciendo durante años”, expresó Melino en entrevista con ABC News. “Me encantaba trabajar con los votantes, siempre estaba en un lugar de votación el día de las elecciones. Me encantaba el proceso”.



A tres meses de las elecciones, las oficinas electorales en al menos nueve estados, incluidos Colorado, Arizona, Nevada, Texas y Nueva Jersey, han visto una nueva ola de salidas e incluso jubilaciones anticipadas ante los señalamientos y amenazas.



Elizabeth Howard, quien se desempeña como asesora principal del Programa de Democracia en el Centro Brennan para la Justicia, un grupo de expertos no partidistas que las reglas electorales, indicó al mismo medio que la pérdida de un gran número de funcionarios electorales locales provoca una preocupación importante porque en ellos hay una gran “cantidad de conocimiento institucional que estamos perdiendo en todo el país”.



“La administración electoral se ha vuelto cada vez más compleja en las últimas décadas, y los funcionarios electorales están constantemente tratando de equilibrar la tecnología con precisión y confiabilidad, y tener una lista de registro de votantes precisa y hacer que sea lo más fácil posible para los votantes elegibles emitir una boleta que sea precisa. Contados”, dijo Howard.



La semana pasada tres personas del condado de Gillespie, Texas, renunciaron tras amenazas e información errónea.



Funcionarios electorales señalaron al medio antes citado que no sólo son señalados por candidatos, sino por vecinos o gente que sabe a qué se dedican, lo que los ha obligado a dar un paso al lado y no meterse en problemas.

Te puede interesar:

– Activista de Wisconsin afirma que cometió fraude electoral para probar las vulnerabilidades del sistema de votación

– Fiscales de Georgia anuncian que los 16 falsos electores de Trump son sujetos de una investigación criminal

– Departamento de Justicia demanda a Arizona por ley electoral que requiere prueba de ciudadanía para votar federalmente