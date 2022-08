5 cosas que nuestra dietista registrada nunca haría

La experta en alimentación saludable de Consumer Reports, Amy Keating, explica por qué nunca haría una dieta rápida

La experta en alimentación saludable de Consumer Reports, Amy Keating, explica por qué nunca haría una dieta rápida

By Angela Lashbrook

¿Quieres cambiar tu forma de comer? Hablar con un dietista es un buen punto de partida.

Amy Keating, dietista registrada y experta en nutrición de Consumer Reports, conversó con nosotros sobre las cinco cosas que nunca haría siendo una persona con una formación profesional en alimentación saludable. Parece que voy a reducir mi consumo de perritos calientes, y empezar a pasar un poco más de tiempo en los pasillos del supermercado.

1. Caer en los consejos sobre dietas rápidas

“Ponerse a ’dieta’ implica que dejarás de comer muchas cosas. Los cambios en la salud y en el estilo de vida respaldados por la ciencia son mejores que cualquier “dieta” para mantenerte sano a largo plazo”. —Amy Keating

A muchos de nosotros nos gustaría hacer una dieta rápida e intensa, alcanzar nuestro peso deseado y luego volver a comer como antes. Al igual que un plan para hacerse rico rápidamente, las dietas rápidas tienen un atractivo innegable y, del mismo modo que hacerse rico con rapidez, probablemente no funcionen a largo plazo.

Los “ciclos de peso” o “dietas yo-yo“, en los que una persona entra y sale frecuentemente de una dieta, pueden aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Es mucho más sano crear hábitos saludables que funcionen para ti e incluyan una gama diversa de alimentos que mantendrás a largo plazo, incluso si eso significa que no pierdas tanto peso tan rápidamente.

2. Eliminar grupos de alimentos integrales

“Por ejemplo, nunca dejaría de consumir cereales; las pruebas apuntan a la importancia de añadir cereales integrales a la dieta. Se asocian a un menor riesgo de muchas enfermedades crónicas”.—A.K.

A menos que seas celíaco o tengas otras alergias, deberías aumentar tu consumo de cereales integrales, que los estudios han relacionado con un menor riesgo de obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. Además, si limitas la ingesta de cereales integrales, no obtendrás suficiente fibra, lo que te puede provocar estreñimiento.

Incluso la dieta cetogénica, en la que las personas que la siguen eliminan la mayor parte de los carbohidratos de su consumo diario de alimentos, no vale la pena para la mayoría de la gente. Consumir mucha fibra, procedente de los cereales integrales y de otros alimentos como los frijoles y vegetales, puede mantenerte joven, protegerte contra la diabetes, reducir tus niveles de colesterol, disminuir la inflamación y ayudarte a mantener un peso saludable.

3. Utilizar la comida como recompensa con los niños o darles comida rápida para niños

“Esto puede hacer que los alimentos saludables sean menos apetecibles y puede promover que coman en exceso, e incluso que tengan relaciones poco saludables con la comida cuando sean adultos “. —A.K.

Puede ser duro tener un niño quisquilloso, pero permitirle cierto grado de elección puede evitar que vea la comida como una recompensa o un castigo. Obligar a los niños a comer alimentos que no les gustan, o a comer cuando no tienen hambre, puede interferir con sus señales naturales de hambre, y dificultar que sepan cuándo y cuánto deben comer.

En cambio, permitirles que participen en la cocina puede proporcionarles una forma segura de afirmar su independencia, su gusto personal y su creatividad. Llevar a los niños a hacer la compra, permitirles que ayuden en la cocina y ser un ejemplo con tus propios hábitos alimentarios moderados y equilibrados puede ayudar a los niños a desarrollar una actitud saludable hacia la comida.

4. Comer carne procesada

“Las carnes procesadas pueden aumentar el riesgo de cáncer de colon, y además están cargadas de sodio. Prueba con más proteínas de origen vegetal, como el humus, las lentejas y los frijoles, y limítate a las proteínas magras, como el pescado y la pechuga de pollo” —A.K.

Un sándwich de jamón en rodajas es un almuerzo fácil, pero lamentablemente no es una buena idea comerlo regularmente. Esto se debe a que los embutidos, como el pavo y la mortadela en rebanadas, se han relacionado con las enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y accidentes cerebrovasculares, además de aumentar el riesgo de cáncer.

Incluso los embutidos supuestamente más saludables, como el pavo o el pollo, son problemáticos. Come carnes procesadas con moderación, y llena tu sándwich integral con aguacate, salmón o atún (aunque las mujeres embarazadas deben evitar el atún en lata por los niveles de mercurio), cebollas y pepinillos.

5. Comprar alimentos nuevos sin revisar la etiqueta

“Lo ideal es que la mayoría de los alimentos de tu carrito de compras no tengan etiquetas complejas: piensa en frutas, verduras y cereales integrales. Pero yo antes de comprar algún alimento nuevo envasado, reviso la información nutricional y la lista de ingredientes para ver si hay azúcares ocultos, grasas saturadas y otros ingredientes poco saludables”. —A.K.

Si compras alimentos empaquetados, el lateral de la caja, donde figuran los ingredientes y los nutrientes, es tu mejor amigo. Evita confiar en la parte delantera de la caja, donde las compañías podrían hacer anuncios sobre salud no regulados que pueden ser engañosos. Revisa la información nutricional para ver si los alimentos son bajos en grasas saturadas (pero no necesariamente en otras formas de grasa que son esenciales para una dieta equilibrada), sodio y azúcar, y altos en fibra y vitaminas, como las vitaminas A y D.

Las mujeres adultas deben consumir entre 21 y 25 gramos de fibra y un máximo de 24 gramos de azúcares añadidos al día, mientras que los hombres deben consumir entre 30 y 38 gramos de fibra y no más de 36 gramos de azúcares añadidos al día. Todas las personas deberían limitar su consumo de sodio a 2,300 mg de sodio al día.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.