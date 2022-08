Belinda traiciona a su madre y le miente en su cara (VIDEO)

Belinda traiciona a su madre y le miente en su cara. Y no solo eso, hasta la propia cantante comparte el documento, en su cuenta de TikTok, del paso a paso cómo hizo que le creyera y terminara en pánico.

Como ella misma ha mostró, la ex de Christian Nodal pasó unos días en Disney World, Orlando, junto a su familia. La vimos convertirse en la chef de ‘Ratatouille’, en Epcot, pero el momento cumbre, literal, lo vivió en Animal Kingdom en donde le jugó una mala pasada a su madre, doña Belinda Schüll.

La pobre mujer le tiene pánico a las montañas rusas, y Belinda la convenció al grito de “mamá, confía en mí, no es nada” que se subiera a una de las más fuertes: Everest.

En el video que podrás ver a continuación, la señora no se veía muy convencida de subirse y menos de que fuera un juego ‘suavecito’. Pero Belinda insistió, insistió e insistió, y aunque en el último segundo casi se baja, finalmente le creyó a su ‘bebé’.

Pues definitivamente creemos que fue lo último en lo que podía confiar, puesto que el chistecito de Beli fue completo ya que, como se sentó junto a ella, documentó en video todo el camino y pánico que vivió su mami mientras estaba en acción el juego.

“Eres una cabrona, eres una cabrona”, le gritaba doña Schüll, mientras Belinda le seguí repitiendo: “No es nada, no seas exagerada”.

@belindatok No es nadaaa!! Que tanto confían sus papás en ustedes? 😂🤫😵 ♬ sonido original – Belinda

Después de la controversia, los dimes y diretes, el supuesto novio con aviones privados, y su declaración de que no necesita un millonario para darse los gustos, Belinda decidió tomarse todo con un poco de más calma y disfrutar como si volviera a ser una niña junto a su familia… Eso sí, de hacer maldades no se privó, sino pregúntale a su madre. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

