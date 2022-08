En leggings deportivos negros Ana Bárbara ejercita sus glúteos haciendo flexiones

A sus 51 años Ana Bárbara cuenta con una espectacular figura, y diariamente se ejercita. Ahora ella publicó un video en el que aparece usando leggings deportivos negros y llevando a cabo una rutina para tonificar sus glúteos, haciendo flexiones mientras sostiene en sus hombros unas pesas.

Recientemente la reina grupera participó en un evento para una estación de radio, presentándose en la Arena Ciudad de México; ella lució su figura en un body de color rojo y lo compartió en su cuenta de Instagram. Además ya están listas las fechas de sus próximos conciertos, que abarcan desde el 26 de agosto hasta el 7 de enero de 2023.

El más reciente sencillo de Ana Bárbara, “Reza y reza” ha sido todo un éxito. El video del tema lleva ya más de un millón de vistas en YouTube, un logro que la cantante celebró en Instagram: “Wow ya llegamos al millón de views con #rezayreza pedazos de mi alma, GRACIAS 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Vamos por más 🙌🥰”. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

También te puede interesar:

-Usando ajustados jeans Ana Bárbara se sube al techo de su casa a buscar una cometa

-En microbikini, Ana Bárbara se pone a cocinar, pero se le quema una tortilla